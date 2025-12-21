El Concejo capitalino adhirió por unanimidad a la Ley Olimpia

En su sesión más reciente, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad la adhesión municipal a la Ley Olimpia, en un debate presidido por el presidente del cuerpo, doctor Fernando Arturo Juri.

La propuesta fue presentada por el concejal Carlos Arnedo y, según se informó, busca impulsar desde la intendencia instancias de capacitación orientadas a advertir sobre los riesgos asociados a la difusión de información en ámbitos digitales.

Enfoque

Durante el tratamiento, Arnedo fundamentó la adhesión en el crecimiento de situaciones vinculadas a la violencia digital y en la necesidad de sumar herramientas de formación y prevención.

En ese marco, expresó: “En un mundo digitalizado, el acceso a los datos personales y el desenvolvimiento en los ámbitos virtuales se ha convertido en un escenario en el que se desarrolla una creciente problemática de violencia digital. En el 2023 se aprobó la Ley Olimpia, que incorpora a las formas de violencia contra las mujeres los casos de acoso digital, grooming y contenidos editados maliciosamente o cargados sin consentimiento“.

”Se trata de casos de violencia digital, la ley establece estrategias y mecanismos de protección para sobrevivientes, víctimas y políticas públicas orientadas a la educación digital y a la prevención de estas agresiones“.

Olimpia Coral Melo

En su intervención, el edil también explicó el origen del término con el que se conoce a la norma, ligado a un caso de difusión de material íntimo sin autorización: “La historia surge a partir de Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de la difusión de imágenes privadas sin consentimiento y se transformó en un ícono de la lucha contra la violencia digital en América Latina, impulsando normas que condenan estos delitos", agregó, pidiendo el acompañamiento para aprobar la adhesión.