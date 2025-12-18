El Concejo aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026

En la sesión del jueves 18 de diciembre de 2025, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad el Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por la Municipalidad.

La reunión fue presidida por el titular del Concejo, doctor Fernando Arturo Juri y, además del plan de gastos para el año próximo, el cuerpo avanzó con una actualización de la ordenanza tarifaria.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Emiliano Vargas Aignasse, fue el encargado de exponer los detalles del esquema presupuestario y de defender la marcha de la administración municipal. Su intervención se extendió durante 23 minutos, con un repaso por montos, porcentajes y áreas de inversión previstas.

Los números centrales: $ 349.783 millones y reparto por poderes

Según lo expuesto en el recinto, el Presupuesto 2026 fija erogaciones por $ 349.783 millones. De ese total, el 93,78% queda asignado al Departamento Ejecutivo Municipal y el 6,18% al Concejo Deliberante. El proyecto, además, contempla un incremento del 10% respecto del Presupuesto 2025.

En cuanto a la distribución por áreas, los mayores porcentajes del total de erogaciones se concentran en:

Medio Ambiente (26%)

Obras Públicas (21%)

Servicios Públicos (12%)

Secretaría General (aprox. 10%)

Debate político y acompañamiento total: 18 votos afirmativos

Tras la exposición, tomaron la palabra los concejales Carlos Ale, Carlos Arnedo, Alfredo Terán de Zavalía, Gonzalo Carrillo Leito, Gastón Gómez y Federico Romano Norri, con planteos sobre el destino del gasto y la evolución de la gestión de la intendenta Rossana Chahla, quien en 2026 iniciará su tercer año de gestión. Al momento de votar, los 18 concejales respaldaron la sanción del Presupuesto.

El Concejo aprobó sin fisuras el Presupuesto 2026 para la Capital, con distribución del gasto entre Ejecutivo (93,78%) y Legislativo (6,18%).

Ordenanza tarifaria

Luego del Presupuesto, el cuerpo trató la actualización de la ordenanza tarifaria. Con esa medida, se elevó un 10% el valor de la unidad de medida para tasas, contribuciones y tributos municipales —el Urbano— hasta $ 23.

La iniciativa se aprobó con 14 votos a favor y cuatro en contra: rechazaron la sanción los concejales radicales Gustavo Cobos y José María Canelada, junto a los ediles de Fuerza Republicana Alfredo Terán de Zavalía y Ramiro Ortega (vicepresidente primero del cuerpo).

En el tramo final del debate, los concejales Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri plantearon una modificación para acotar el incremento de las tasas que deben pagar los feriantes por la colocación de gazebos y de «food trucks».