El Cascanueces en el San Martín

Hoy continuará la presentación El Cascanueces, el ballets interpretado por el Ballet Estable de la Provincia de Tucumán bajo la dirección del Maestro Ángel Gómez.

Las funciones contunarán mañana domingo 14 y miércoles 17 de diciembre. Se indicó que todas las presentaciones serán a las 21, excepto la del domingo, programada para las 20 horas, en el Teatro San Martín, ubicado en Avenida Sarmiento 601.Se informó que la adaptación y coreografía pertenecen al Maestro Ángel Gómez, con el Ballet Estable de la Provincia como elenco principal. Participan además bailarines de la ETAD (Escuela Taller de Danza), dirigida por José Pintos, y la Maestra invitada Beatriz Lábatte.

