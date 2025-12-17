El bloque Independencia acompaña el Presupuesto pero rechaza dos artículos clave

En el marco del debate del Presupuesto Nacional 2026, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó públicamente la postura del bloque Independencia y el alcance del voto “en disidencia” que adoptaron sus representantes en el Congreso.

En una entrevista televisiva, el mandatario remarcó el lugar institucional del espacio en la discusión parlamentaria: “El rol que ha tenido el bloque Independencia es importante. Hemos logrado poner representantes en las comisiones más importantes, tanto de diputados como de senadores”, señaló, al destacar la presencia en los ámbitos donde se definen las principales normas de contenido económico.

En Diputados, la bancada integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras que en el Senado la representación recae en la senadora Beatriz Ávila, también en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Según precisó el Gobernador, se trata de comisiones por las que “pasan todas las leyes que tienen que ver con lo económico, lo presupuestario, lo financiero, la macroeconomía, la microeconomía y las leyes tributarias”.

El dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se emitió en la víspera de la sesión en la que se discutirá el proyecto del Ejecutivo nacional. En ese marco, la diputada Elia Fernández de Mansilla, representante del bloque en la comisión, votó en disidencia.

Sobre ese punto, Jaldo detalló: “Nuestra representante votó en disidencia en el dictamen de mayoría. Acompañamos el dictamen porque la Nación tiene que tener un presupuesto. Ya hace dos años que el Gobierno nacional no tiene presupuesto y no puede seguir sin él”.

El Gobernador subrayó que la postura del bloque combina acompañamiento institucional al Presupuesto con diferencias concretas en algunos artículos, posición que se mantendrá tanto en Diputados como en el posterior tratamiento en el Senado.

Discapacidad y educación como líneas de corte

La disidencia del bloque se concentra en dos puntos específicos del proyecto: los artículos 65 y 75, que establecen la derogación de la Ley N.º 27.973 de emergencia en discapacidad y de la Ley N.º 27.795 de financiamiento educativo.

Al respecto, Jaldo fue categórico: “En el artículo 75 del dictamen de mayoría, el bloque Independencia va a votar en contra, a favor de la discapacidad y a favor de los fondos educativos”.

El mandatario recordó que el espacio ya había acompañado ambas normas cuando se debatieron con anterioridad en el Congreso: “Ya hemos votado la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo. Hoy lo vamos a volver a hacer”, aseguró, al ratificar la continuidad de esa línea de trabajo.

Mensaje al debate público

Frente a versiones que cuestionaban la posición del oficialismo tucumano, Jaldo sostuvo que la decisión del bloque responde a una definición política explícita y buscó despejar interpretaciones cruzadas sobre el voto.

“Con esto quiero dejar totalmente aclaradas estas versiones. Algunos creen que seguimos en proceso electoral y dicen lo que no corresponde. Nosotros acompañamos la emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo y lo volvimos a hacer”.