El Archivo del Poder Judicial de Tucumán

El Archivo del Poder Judicial estará en dos nuevos galpones, ubicados en calle España 431, que almacenarán la totalidad de los expedientes archivados en formato físico, los que hasta 2025 estuvieron bajo la custodia de una firma privada. En ese sentido la Oficina de Servicios Judiciales, a cargo de Mariana Merletti, organizó la logística del traslado de las cajas y será la encargada de la gestión, clasificación y archivo de la documentación judicial.Esto significa que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se hará cargo de un servicio que anteriormente era tercerizado, eliminando costos de intermediación y optimizando recursos. Además la decisión permitirá mejorar la eficiencia en la administración de la documentación archivada, y al mismo tiempo, generar un ahorro de millones de pesos para el Poder Judicial.Se aclaró que el alto tribunal gestionó el uso del mencionado inmueble y, a través de la Dirección Técnica y de Obras Públicas, y se concretó su adecuación para la función de Archivo. Explicaron fuentes judiciales que la obra consistió en el aprovechamiento de las naves originales y su habilitación como espacio de acopio, con una superficie total de 360 m² de archivo; se gestionó la compra y la instalación del equipamiento, que consta de 55 racks, con las medidas adecuadas para estibar cajas. El traslado de los expedientes estuvo a cargo del personal de la Oficina de Servicios Judiciales y de las Oficinas de Intendencia de los Centros Judiciales Capital y Concepción y en los meses de noviembre y diciembre se trasladaron más de 12.000 cajas, cuyo almacenamiento se encontraba tercerizado, las que contienen expedientes de los Fueros Civil y Comercial Común, y de Familia y Sucesiones. Precisaron que en total, los nuevos galpones albergan alrededor de 16.000 cajas con documentación.Merletti subrayó que “trasladamos un promedio de mil cajas por jornada. Para poder completar la tarea fue fundamental el trabajo y el compromiso expresado por todo el personal de la Oficina de Servicios Judiciales, tanto en el traslado como en el armado de los racks, donde se depositaron los expedientes como en su clasificación y organización”. Luego señaló que “trabajamos en las bases de datos para optimizar la respuesta a los oficios con pedidos de extracción del Archivo que envían los juzgados y Oficinas de Gestión Asociada. Además, nos encargamos de clasificar para avanzar con la tarea de despapelización, con el fin de disminuir paulatinamente el volumen de expedientes en formato papel”.