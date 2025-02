“Hay que ser muy respetuosos con la sociedad en general. Estamos hablando de seres humanos. El año 2023 yo no goberné la provincia. No vi otra foto ni otro apellido por ahí se olvidaron. Tenemos que ser muy cuidadosos con sacar una información de este tipo. Yo no goberné el año 23, yo no goberné ni en las elecciones provinciales ni nacionales. Averigüen quién fue. Pero en la fotito lo pusieron a Osvaldito, agradezco porque me hacen más famoso, pero en esto debe haber seriedad. Estamos a disposición de la justicia. Los intendentes están a disposición de la justicia federal. Nuestros intendentes están en condiciones de responder y agregar la documentación que no está aquí. Nos interesa que este tema se esclarezca cuando se habla de recursos. No hay que prejuzgar, hay que esperar que la justicia resuelva. Esto es un informe preliminar, no especifica la tipología de un delito. Habla de ‘movimiento presuntamente sospechoso’. Entonces dejemos que vaya a la justicia y luego todos vamos a opinar”. Esto también lo dijo el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa para seguir indicando acerca del informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que estuvo informando la prensa nacional y local.

Mas adelante se refirió a la “oposición que quiere sacar redito político. Están esperando para hacer esa caranchada política. Primero lean el expediente y no juzguen a la gente. Además, el que cambia a los ministros, es Osvaldo Jaldo. No tengo decidido cambiar ningún ministro. No tengo pensado hacer ningún cambio de gabinete menos por un papel que se lo está utilizando mediáticamente malamente. No fuimos notificados. Se están confundiendo conceptos básicos como es el desfalco. Que alguien me diga en qué se fundamentan”. Insistió que “hay una intencionalidad, una mano política. Porqué estamos las tres provincias dialoguistas. ¿Casualidad? Somos respetuosos de la justicia y del banco. También intentaron hacerlo ingresar en diciembre y en feria en enero. Lo rechazaron. Por qué lo rechazaron si era urgente y de gravedad institucional. No le dieron cabida. Hay que tener más información para poder hablar”, analizó.