El análisis del sociólogo Mario Nahuz de cara a las próximas elecciones

En el programa Primer Plano, conducido por Germán Valdez, el sociólogo y analista político Mario Nahuz realizó un análisis de sobre la actualidad política en la provincia de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, en las que Tucumán renovará cinco bancas a Diputados Nacionales.

“En Tucumán, específicamente, nosotros vamos a tener, con respecto a las PASO, un Milei que, con su obra y con sus PASO, va a ser un gran artista, un Milei que, con su onda de triunfalismo, viene creciendo, un peronismo que está recuperando espacio y un Juntos por el Cambio que está perdiendo terreno. Juntos por el Cambio no estaría, al día de hoy, logrando ni siquiera la cantidad de votos que sacó en las PASO en Tucumán. Ellos están por debajo. En las PASOS sacó un 21.7%, si no me equivoco, están por debajo de este valor. Al revés, Milei y el peronismo, los libertarios y el peronismo, ambos están creciendo en Tucumán”, comenzó diciendo el analista.

Con relación a la posibilidad de los principales competidores de la provincia de que consigan dos o tres bancas, Nahuz sostuvo que, “en realidad todos están sujetos a que tan mala elección puede realizar Juntos por el Cambio. Porque en términos de realidad vos tenés una Patricia Bullrich que viene con una tendencia descendente desde las PASOS en adelante. No tan solo en Tucumán, sino en general a nivel nacional. Esto está sucediendo en todos lados. Depende hasta qué punto pueda llegar a ser tan mala elección Juntos por el Cambio en Tucumán como para permitir que las otras fuerzas puedan estar peleando el tercer candidato, el tercer diputado. De todas maneras, a hoy me parece muy difícil. Yo creo que hoy, si uno tuviera que hacer un pronóstico, hoy uno lo más razonable sería hablar de dos, dos y uno. Dos para el PJ, dos para la Fuerza Republicana y uno para Juntos por el Cambio”.

Luego detalló cual es su visión acerca de la posición en la que asumirá la gobernación Jaldo el próximo 29 de octubre.

“Yo a Jaldo en este momento lo veo armando su gobierno provincial. Yo me lo imagino porque no lo veo, pero me lo imagino bastante asustado con lo que se viene porque en términos generales todos los gobernadores ya electos hasta ahora están pensando que van a tener que gobernar con un Milei presidente. O sea, no saben con qué se van a enfrentar siquiera. Entonces, yo en general veo que todos los gobernadores tan solo propios como ajenos de Juntos por el Cambio y del peronismo están todos asustados con lo que se viene. Porque el que tiene que hacer su primer gobierno no sabe cómo le puede llegar a ir. Un Jaldo con Milei Dios sabe qué nos espera. Este es el problema. Hay total incertidumbre”, manifestó.

Sobre el futuro de Juan Manzur dijo que, “yo a Manzur lo veo en una senaduría pasando cuatro años y esperando a ver qué viene. También ellos están en la expectativa de qué se viene, porque nadie lo sabe. O sea, no hay vidente, no hay mentalistas que te cuenten exactamente qué se viene. En realidad, todos tenemos tanto los políticos como la sociedad en general, una incertidumbre grande de qué es lo que se viene. GERMÁN: Gracias, Marito. Gracias por venir. Hacemos una pausa y volvemos”.