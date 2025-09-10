El acuerdo entre la Corte de Tucumán y el Poder Judicial de Perú

La visita de magistrados y funcionarios peruanos a Tucumán “está enmarcada en el Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación celebrado entre la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el Poder Judicial de Perú”. Precisaron oficialmente en el Poder Judicial de Tucuman, que la “finalidad es implementar proyectos y acciones comunes vinculadas a la oralidad de los procesos judiciales, a la gestión del expediente digital, a las oficinas de gestión asociadas, a la gobernanza de datos, al uso de los desarrollos tecnológicos, a la modernización de la gestión judicial, y a compartir experiencias sobre otras temáticas”.

Además se precisó que “a partir de lo establecido en dicho acuerdo, durante este año año se dictó de manera virtual un ciclo conferencias académicas denominado “Prácticas y Desafíos de la Oralidad Civil”, destinada a jueces peruanos, con la participación de magistrados y funcionarios de nuestro Poder Judicial en calidad de expositores, estas conferencias contaron con la asistencia de más de 500 agentes judiciales de todo Perú”.