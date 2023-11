El 29 de abril de 2024 se inicia el juicio al exrector Juan Cerisola

“CORRUPCIÓN. UNT. Finalmente el TOCF (Tribunal Oral Federal de Tucumán) fijó fecha de juicio en la causa por la administración fraudulenta de fondos millonarios de la UNT. El debate iniciará el 29 de abril de 2024. Serán juzgados Juan Cerisola, Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino”. De esta manera el fiscal federal Pablo Camuña en su cuenta de Twitter difundió la decisión del tribunal de iniciar el juicio oral contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán.

El contador Juan Alberto Cerisola, de 74 años, ocupó el rectorado en 2 periodos: 2006-2010 y 2010 al 2014. Cabe señalar que en julio de 2016, el juez federal N° 2 de Tucumán, doctor Fernando Luis Poviña (hoy camarista federal de Tucumán), dispuso los procesamientos de Cerisola, ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán; Cudmani, ex directora general de Construcciones Universitarias; Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión y Venturino, exdirector de Inversiones y Contrataciones.

Lo hizo en el marco de la “causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una empresa del Estado de derecho privado, en la cual la UNT tiene participación. A su vez, dentro de su concesión, se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera”, uno de los diez mayores yacimientos de oro y cobre del mundo”.

La investigación judicial fue dirigida por el doctor Carlos Brito, de la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán. La conocida abogada Silvia Peyracchia es la defensora del exrector Cerisola.