El 12 de enero se inicia la temporada de Atlético Tucumán en Uruguay

Se conoció el cronograma de partidos

Yanina Elizabeth Vega

1 de enero de 2026,

Atlético Tucumán informó que ya tiene confirmados sus rivales para la Serie Río de la Plata, una nueva edición del tradicional Torneo Internacional de Verano en Uruguay, que formará parte de la preparación de cara a la temporada 2026.

 El cronograma de partidos es el siguiente:

 Atlético Tucumán vs. Cerro Largo (URU)

12 de enero

21:00 hs

Estadio Charrúa

 Atlético Tucumán vs. Progreso (URU)

15 de enero

18:15 hs

Estadio Parque Saroldi en los desafíos deportivos que se aproximan.

