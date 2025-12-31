El 12 de enero se inicia la temporada de Atlético Tucumán en Uruguay

Tendencias
hace 20 horas
Atlético Tucumán informó que ya tiene confirmados sus rivales para la Serie Río de la Plata, una nueva edición del tradicional Torneo Internacional de Verano en Uruguay, que formará parte de la preparación de cara a la temporada 2026.
El cronograma de partidos es el siguiente:
Atlético Tucumán vs. Cerro Largo (URU)
12 de enero
21:00 hs
Estadio Charrúa
Atlético Tucumán vs. Progreso (URU)
15 de enero
18:15 hs
Estadio Parque Saroldi en los desafíos deportivos que se aproximan.