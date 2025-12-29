Vía Tucumán

Eco Canje Solidario: juguetes por plantines en la ciudad

Del 29 de diciembre al 3 de enero, se pueden llevar juguetes en buen estado al puesto SE-PA-RÁ.

29 de diciembre de 2025,

La edición especial combina ambiente y solidaridad: juguetes por plantines. (Imagen ilustrativa Freepik)

En la previa del Día de los Reyes Magos, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán vuelve a activar una edición especial del Eco Canje Solidario: los vecinos pueden llevar juguetes en buen estado al puesto del programa SE-PA-RÁ y recibir a cambio plantines y otros insumos para jardín y compost.

Lo recolectado será entregado el 5 de enero a familias de recuperadores urbanos de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), sumando un gesto ambiental con impacto social.

Cómo funciona

  • Llevás: juguetes en buen estado
  • Recibís: plantines, tierra abonada, chip de poda, café seco, entre otros presentes.

Dónde y cuándo

Lunes 29/12

  • 9 a 12 h: Plaza Yrigoyen (Pasaje Vélez Sarsfield y 9 de Julio)
  • 10 a 12 h: Plaza Urquiza (25 de Mayo y Sarmiento)

Martes 30/12

  • 9 a 12 h: Plaza San Martín (Lavalle y Chacabuco)
  • 10 a 12 h: Palacio Municipal (9 de Julio 570)

Sábado 03/01

  • 10 a 13 h: Mendoza y Muñecas, junto a una nueva edición de la Estación Climática

Importante: el evento se suspende por lluvia.

