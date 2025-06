Distinguieron a María Emilia Filgueira en la Legislatura

María Emilia Filgueira, 41 años, la biker tucumana oriunda de Juan Bautista Alberdi que se consagró campeona mundial en la categoría 40 a 44 años del Campeonato del Mundo UCI 2025, disputado recientemente en Australia fue recibida por el vicegobernador Miguel Acevedo, acompañado por el presidente subrogante Sergio Mansilla.

La deportista fue reconocida por su destacada actuación y por llevar en alto la bandera de Tucumán y de Argentina en una competencia internacional de primer nivel.

En la oportunidad tambien se reconoció a Juan Manuel Nardolillo, otro destacado biker tucumano, quien finalizó en el quinto lugar de la misma competencia. Ambos recibieron diplomas de reconocimiento por parte de la Legislatura.

Filgueira destacó: “Estoy muy agradecida con el señor legislador Mansilla y con nuestro vicegobernador Miguel Acevedo. Para los deportistas, particularmente para mí, valoro muchísimo este reconocimiento. Representar a la provincia y al país es un orgullo, y estos espacios motivan a seguir. El deporte merece ser valorado y difundido. Uno hace este deporte por pasión, no por los resultados. Eso se va dando solo y se disfruta del proceso. Si esto sirve para contagiar entusiasmo e impulsar a otras personas, bienvenido sea”.

Juan Manuel Nardolillo dijo: “Este año no logré el objetivo que fui a buscar. Tuve una caída a los cinco minutos de carrera que me descolocó, pero hice lo mejor que pude y terminé sano. A veces las cosas no salen como uno espera, pero nunca hay que bajar los brazos. Participar ya fue un logro. Estoy motivado para llegar a Chile 2026 con más fuerza”.

Destacado biker tucumano, quien finalizó en el quinto lugar de la misma competencia.