Diplomatura en Tejido en Telar: un puente entre tradición y futuro

En un acto cargado de emoción en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), 126 artesanas y artesanos textiles recibieron sus certificados de la Diplomatura en Tejido en Telar, una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia.

La formación se desarrolló a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca, la Universidad Nacional de Catamarca, con la cooperación de UNESCO, Alwaleed Philanthropies y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Esta segunda cohorte estuvo conformada por tejedoras y tejedores de Antofagasta de la Sierra, Santa María, El Peñón y San José de Santa María, integrantes de la Ruta del Telar. Durante nueve módulos, los participantes abordaron todo el proceso productivo textil: preparación de la materia prima, hilado, teñido, tejido, presentación y comercialización de las piezas.

La iniciativa ya suma tres ediciones: la primera cohorte egresó en 2024, y la tercera se encuentra en marcha en comunidades originarias de Chistín, Laguna Blanca y Santa María, consolidando la continuidad del proyecto.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el rector de la UNCA, Oscar Arellano; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y la intendenta de Santa María, Érika Inga, junto a autoridades provinciales, municipales y académicas.

Cultura, identidad y desarrollo local

La Diplomatura en Tejido en Telar se enmarca en el Proyecto Ruta del Telar, impulsado por el Gobierno de Catamarca con apoyo internacional. El programa busca preservar el patrimonio cultural inmaterial, reforzar la identidad local y generar oportunidades de desarrollo económico y social para las comunidades que mantienen vivo este arte ancestral.