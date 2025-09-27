Digitalizaron cinco millones de actas de personas

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado dijo que “hoy dimos un paso más hacia la modernización del Estado en Tucumán. Junto con todo el equipo del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, presentamos oficialmente la digitalización de actas de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunción, un avance que permitirá a los tucumanos solicitar y recibir sus documentos de manera online, sin tener que trasladarse ni perder tiempo en filas”. Destacó el funcionario el " trabajo incansable del personal del Registro y de la coordinación de su directora, doctora Carolina Bidegorry y que responde al pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, quien impulsó esta política de digitalización en toda la administración pública".

Puntualizó que “con este sistema, ya se digitalizaron cinco millones de actas, indexando dieciocho millones de datos personales para garantizar que cada solicitud llegue correctamente a quien la requiera.

Las actas contarán con firma digital y código QR, asegurando su validez tanto en formato digital como impreso. Desde el próximo lunes, los ciudadanos podrán tramitar sus documentos de manera ágil y segura a través de la página www.regciviltucuman.gob.ar, con la garantía de recibirlos en un máximo de 72 horas”.

Finalizó diciendo que “se trata de una implementación que no reemplaza el servicio tradicional en papel, sino que lo complementa y agiliza”.