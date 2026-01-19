Desborde del río Lules complica la autopista Famaillá-Tucumán

El río Lules volvió a ganar terreno tras las lluvias de las últimas horas y el desborde ya alcanzó la calzada de la Autopista Famaillá–Tucumán, dentro de la jurisdicción de Lules. En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de apoyo con tareas preventivas.

La situación complica la circulación: en el tramo afectado se registran maniobras de tránsito a contramano, por lo que se pidió máxima precaución y, si es posible, evitar el sector hasta nuevo aviso.

El caudal no desciende, y se advirtió que esto podría derivar en nuevos cortes sobre la Ruta Provincial 321, además de anegamientos en áreas cercanas al cauce. También se informó anegamiento en la entrada a García Fernández, por lo que se recomienda circular con especial cuidado tanto en la RP 321 como en la autopista a la altura del río.

Desde el operativo se solicitó al Municipio de Lules un informe con las zonas más comprometidas y mantener en alerta a los pobladores que viven cerca del río, remarcando la necesidad de coordinar acciones “en un solo sentido” para priorizar la seguridad comunitaria.