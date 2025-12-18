Desarrollo Social refuerza lazos con merenderos y fundaciones comunitarias

Uno de los objetivos centrales del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán de cara al año que comienza es profundizar la articulación con las organizaciones de la sociedad civil, en especial con aquellas que están presentes todos los días en los barrios y conocen de cerca las necesidades de las familias.

En ese marco, el titular de la cartera, Federico Masso, recibió en su despacho a una comitiva integrada por María Juliana Campos, referente de varios merenderos, y Sol Paz, de la fundación Tu Mano Amiga, para repasar el trabajo desarrollado durante 2025 y proyectar la agenda conjunta para el próximo período.

Durante el encuentro se analizaron las realidades de distintos sectores de la capital tucumana y el alcance concreto de las acciones que se vienen realizando en territorio. Masso remarcó que estas asociaciones trabajan desde la solidaridad, la empatía y la vocación de servicio, y valoró el papel que cumplen a la hora de acercar el Estado a quienes más lo necesitan: “La verdad fue una linda reunión, en donde aproveché para agradecerles a estos dirigentes de distintas asociaciones civiles de la capital tucumana, que vienen haciendo un trabajo muy importante desde la solidaridad, empatía, y vocación de servicio“.

”Ellos son el nexo para llegar a tantos niños, jóvenes, y adultos mayores que necesitan del Estado”.

El ministro también puso en relieve el entramado comunitario que se fue consolidando a partir de estas articulaciones y señaló que el objetivo es seguir sumando organizaciones y referentes barriales a la red de contención social: “Pudimos analizar y proponernos desafíos para los años que vienen, y como siempre lo digo, quiero dar las gracias a todas las organizaciones sociales, eclesiásticas y evangélicas, civiles, en fin a todas ellas, ya que nos permiten, y más allá de nuestros dispositivos, a cientos de miles de tucumanos que necesitan ayuda, como siempre nos pide nuestro Gobernador, recorriendo y poniendo la cara y el oído”, afirmó Masso, resaltando la importancia del trabajo en equipo entre Estado y comunidad organizada.

Desde el territorio, las referentes sociales dieron cuenta del alcance del trabajo que se viene realizando con el apoyo del Ministerio.

Campos relató que está al frente de merenderos en los barrios San Miguel, Vial 3 y Helena White, donde se brinda asistencia cotidiana a niños y niñas de esas zonas: “Tenemos a cargo merenderos en el barrio San Miguel, Vial 3 y Helena White, en donde asistimos a muchos niños, alrededor de 120 en total. La reunión que tuvimos hoy fue para compartir el trabajo que realizamos durante todo este año y organizarnos para lo que será el próximo. Esto es una labor en equipo, y continuaremos trabajando para ayudar a todas estas familias que lamentablemente les está costando llegar a finde mes”, señaló.

A su turno, Sol Paz, de la fundación Tu Mano Amiga, hizo hincapié en la necesidad de mantener un abordaje conjunto para llegar a más familias y ampliar la cobertura en los barrios: “Desde hace varios meses que venimos trabajando con el Ministerio, y por suerte juntos podemos asistir a más de 200 familias, entre lo alimentario, talleres y deportes para los chicos. El abordaje debe ser conjunto, para poder llegar a quienes más lo necesitan, y es por eso también la importancia de organizarnos y por para ello son fundamentales estas reuniones”, expresó.

Las acciones que describieron incluyen no solo la entrega de alimentos en merenderos, sino también la organización de talleres formativos y actividades deportivas como herramientas de contención y acompañamiento para chicos y chicas de distintos sectores de la capital.

En un contexto en el que cada vez más familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, las referentes insistieron en la importancia de planificar el año próximo con anticipación, definir prioridades y sostener la presencia en territorio mediante una labor coordinada entre el Estado y la sociedad civil.