Desarrollo Social: Masso se reunió con la Corriente Nacional Martín Fierro

El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán reunió al ministro Federico Masso con representantes de la Corriente Nacional Martín Fierro para analizar la coyuntura social y política de la provincia y revisar el alcance de las políticas de contención que se aplican en el territorio.

Reunión de trabajo

El encuentro se realizó en el despacho ministerial y contó con la presencia de referentes provinciales de la organización: Rafael Salas, secretario político provincial; y los integrantes de la mesa provincial Emilio Nieva, Graciela Brito y Manuel Delgadino.

Ejes del diálogo

Según se informó, la conversación se enfocó en el análisis de la situación actual y en las políticas sociales que el Gobierno provincial viene desarrollando para dar respuesta a las necesidades de la población.

En ese marco, el ministerio remarcó la importancia de sostener un diálogo constante con organizaciones sociales y políticas para asegurar la correcta gestión de los recursos y la asistencia a los sectores más vulnerables.

Próximos pasos

Desde el área indicaron que el Ministerio de Desarrollo Social continuará trabajando de manera coordinada con la Corriente Nacional Martín Fierro para monitorear y fortalecer las políticas de contención social en Tucumán.