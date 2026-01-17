Vía Tucumán

Desarrollo Social coordinó acciones con la Fundación Sosteniendo tu Mano

La agenda apunta a fortalecer intervenciones en territorio y ordenar una estrategia de trabajo articulado.

Sol Alvarez Natale

17 de enero de 2026,

El ministro Federico Augusto Masso se reunió con María José Roldán y Alexis Vergara para coordinar acciones destinadas a sectores vulnerables.

En una reunión realizada este jueves, el ministro de Desarrollo Social, Federico Augusto Masso, recibió en su despacho a los docentes María José Roldán (Matemáticas) y Alexis Vergara (Química), referentes de la Fundación “Sosteniendo tu Mano”, para trazar una agenda de trabajo conjunta orientada a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social.

El encuentro apuntó a ordenar la colaboración entre el Estado y la organización solidaria, con el objetivo de articular esfuerzos, coordinar intervenciones en territorio y definir líneas de acción mancomunadas que permitan ampliar el acompañamiento a los sectores más sensibles de la provincia.

Activa desde 2022, la fundación impulsa acciones concretas con un fuerte anclaje comunitario y una meta clara: transformar realidades a través del compromiso social y el trabajo sostenido.

