Desarrollo Social anunció trabajo legislativo para fortalecer a la economía popular

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, mantuvo una reunión de trabajo con un grupo de personas nucleadas por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), encabezado por la dirigente Mery Anastasio. En el encuentro también participaron recicladoras representadas por el sindicato.

La agenda se concentró en la asistencia que la cartera social brinda a comedores y merenderos del movimiento, espacios en los que, según se informó, se acompaña a más de 1.400 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en distintos puntos de la provincia.

Durante la reunión, Federico Masso destacó el rol de quienes sostienen estas tareas comunitarias y señaló: “Ellos son el vínculo que nos permite llegar a más personas, y sobre todo tender una mano en un momento tan difícil como el que están atravesando tantos comprovincianos”.

Además, adelantó que se buscará avanzar con legisladores de distintas bancadas en un proyecto de ley de reconocimiento al trabajador de la economía popular y solidaria, con el objetivo de formalizar y apoyar económicamente la tarea que realizan.

El ministro agregó que, además de la ayuda alimentaria que se viene entregando, se procurará articular acciones a través de programas del ministerio y colaborar para mejorar la infraestructura de los espacios donde prestan servicio.

“Nos hemos puesto a su disposición… vamos a trabajar con nuestras distintas áreas… y nos comprometimos a colaborarles para mejorar la infraestructura de los espacios en los cuales prestan servicio, como los comedores y merenderos”.

Por su parte, Mery Anastasio explicó el motivo del planteo y sostuvo: “Básicamente, los compañeros que realizan trabajos socio comunitarios, que son quienes sostienen a diario los comedores y merenderos en los barrios, queríamos plantearle al Ministro nuestras inquietudes y nuestras necesidades en cuanto al reconocimiento”.