Vía Tucumán

Defensa Civil difundió recomendaciones ante la Alerta Naranja

Se solicita no permanecer cerca de árboles, postes, cables y cartelería durante el período de inestabilidad.

Sol Alvarez Natale

18 de enero de 2026,

Defensa Civil difundió recomendaciones ante la Alerta Naranja
Ante la previsión de precipitaciones intensas, recomiendan mantenerse informado por canales oficiales y evitar zonas de riesgo.

Con la mirada puesta en el domingo 18, Defensa Civil Tucumán emitió un aviso preventivo ante la previsión de vientos fuertes, tormentas y precipitaciones intensas. El pedido central a la comunidad es extremar cuidados y seguir la evolución del tiempo a través de canales oficiales, para reducir riesgos y evitar incidentes.

Entre las recomendaciones, se indicó asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas y patios para que no sean desplazados por el viento; evitar actividades al aire libre durante el período de inestabilidad; y circular con precaución, manteniéndose alejado de árboles, postes, cables y cartelería. Para quienes conduzcan, se advirtió sobre posibles reducciones de visibilidad, agua acumulada en la calzada y viento lateral.

Teléfonos de emergencia

  • 103 – Defensa Civil
  • 107 – Emergencias de Salud
  • 911 – Policía
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS