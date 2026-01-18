Defensa Civil difundió recomendaciones ante la Alerta Naranja

Con la mirada puesta en el domingo 18, Defensa Civil Tucumán emitió un aviso preventivo ante la previsión de vientos fuertes, tormentas y precipitaciones intensas. El pedido central a la comunidad es extremar cuidados y seguir la evolución del tiempo a través de canales oficiales, para reducir riesgos y evitar incidentes.

Entre las recomendaciones, se indicó asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas y patios para que no sean desplazados por el viento; evitar actividades al aire libre durante el período de inestabilidad; y circular con precaución, manteniéndose alejado de árboles, postes, cables y cartelería. Para quienes conduzcan, se advirtió sobre posibles reducciones de visibilidad, agua acumulada en la calzada y viento lateral.

Teléfonos de emergencia