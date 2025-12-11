Defensa al consumidor: destraban entrega de chapas en Alberdi

En Alberdi, una larga espera terminó en solución concreta para Pocho Esparza, vecino que llevaba meses reclamando que un corralón le entregara las 10 chapas que había comprado para techar su vivienda. Pese a los sucesivos compromisos del comercio –“ya llega el camión, ya se entrega”– el material nunca aparecía y la familia seguía sin respuesta.

La intervención de Comercio Interior destrabó el conflicto

Cansado de promesas incumplidas, el vecino decidió acudir a la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Gobierno y Justicia. Allí, el organismo tomó el caso, abrió la actuación correspondiente y envió a su equipo técnico a constatar la irregularidad.

El titular del área, el doctor Manuel Canto, junto a su equipo, verificó la situación y exigió la entrega inmediata del material, aplicando la normativa vigente en defensa de los derechos del consumidor.

Gracias a esa gestión, las 10 chapas llegaron finalmente a manos de Pocho Esparza, quien pudo recuperar no solo el material que había pagado, sino también la tranquilidad de ver protegido el techo de su casa.

Estado presente y defensa de los consumidores

Desde la repartición remarcaron que este tipo de intervenciones se enmarca en los lineamientos fijados por el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado y el subsecretario Juan Carlos Bernard, quienes impulsan un Estado activo en la protección de los vecinos frente a abusos comerciales.

La Dirección de Comercio Interior viene trabajando para garantizar respuestas rápidas y efectivas ante reclamos por incumplimientos de contratos, demoras injustificadas, faltas de entrega o prácticas comerciales desleales en toda la provincia.

El caso de Alberdi se suma así a una serie de intervenciones en las que el Estado provincial se posiciona como puente entre el reclamo del vecino y la solución, asegurando que lo pagado y comprometido se cumpla y evitando que las familias pierdan dinero o tiempo frente a comercios reticentes a asumir sus responsabilidades.