Decretos por obra pública y vivienda llegan a la Legislatura para enero

En conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que durante enero se convocará a la apertura de la Legislatura provincial para sesionar y tratar decretos que definió como fundamentales.

“En enero vamos a abrir la Legislatura para sesionar. Hay dos decretos, uno que tiene que ver con la reactivación de la obra pública, algo que significa empleo para muchos tucumanos y tucumanas, que hoy no lo están teniendo, no lo están consiguiendo, o lo tienen en negro, que es peor”, sostuvo el mandatario.

En su mensaje, Jaldo hizo especial hincapié en el plan Procrear Tucumán, al que definió como “el emprendimiento habitacional más importante de la República Argentina”.

Según explicó, el proyecto incluye viviendas en ejecución y lotes con servicios donde se prevé la construcción de nuevas casas, por lo que consideró necesario destrabar el marco administrativo.

“Necesitamos ese decreto que esté en vigencia”.

Además, el gobernador agradeció el respaldo institucional y político y mencionó: “Quiero agradecerle al vicegobernador, Miguel Acevedo, y a todos los legisladores de los diferentes espacios políticos que decidan acompañar o no, pero que nos ayuden a solucionar este problema”.

Al cierre, sintetizó el objetivo central de la convocatoria legislativa: “No es otra cosa que reactivar la obra pública, la vivienda y, sobre todo, el empleo”, concluyó.