“Deben venir los turistas a disfrutar a San Pedro, no a renegar porque faltan servicios”

El lanzamiento de la temporada turística de San Pedro de Colalao, se desarrolló en la plaza principal y el goberndor Osvaldo Jaldo estuvo acompañado por miembros de gabinete y autoridades provinciales y municipales .

El mandatario dijo que “con el inicio de la temporada de verano, localidades como San Pedro de Colalao triplican su población, lo que obliga al Estado a estar presente con mayor capacidad de respuesta. Tienen que venir los turistas a disfrutar a San Pedro, no a renegar porque faltan servicios.

Tienen que venir las familias a pasarla bien y a desconectarse de los problemas de todo el año”.Al final subrayó: “Felices vacaciones, que las disfruten en familia con una temporada segura, ordenada y con servicios garantizados en todo el territorio tucumano”.