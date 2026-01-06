Vía Tucumán

“Deben venir los turistas a disfrutar a San Pedro, no a renegar porque faltan servicios”

Dijo el gobernador Jaldo en el lanzamiento de la temporada turística

Yanina Elizabeth Vega

6 de enero de 2026,

Dijo el gobernador Jaldo en el lanzamiento de la temporada turística

El lanzamiento de la temporada turística de San Pedro de Colalao, se desarrolló en la plaza principal y el goberndor Osvaldo Jaldo estuvo acompañado por miembros de gabinete y autoridades provinciales y municipales .

El mandatario dijo que “con el inicio de la temporada de verano, localidades como San Pedro de Colalao triplican su población, lo que obliga al Estado a estar presente con mayor capacidad de respuesta. Tienen que venir los turistas a disfrutar a San Pedro, no a renegar porque faltan servicios.

Tienen que venir las familias a pasarla bien y a desconectarse de los problemas de todo el año”.Al final subrayó: “Felices vacaciones, que las disfruten en familia con una temporada segura, ordenada y con servicios garantizados en todo el territorio tucumano”.

