Culmina el pago del 80% del sueldo de diciembre para estatales

La Secretaría de Hacienda comunicó las reparticiones alcanzadas en la jornada del viernes 9 de enero.

Redacción Vía Tucumán

9 de enero de 2026,

Se trata de la parte complementaria del sueldo de diciembre para trabajadores estatales, con cierre del cronograma en esa fecha.

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó la continuidad del cronograma de pago del sueldo de diciembre para trabajadores estatales. En esta etapa se abona la parte complementaria (80%), con cierre del cronograma el viernes 9 de enero.

Quiénes cobran el viernes 9 de enero

De acuerdo con el detalle oficial, el pago del 80% correspondiente al viernes 9 de enero alcanza a:

  • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18; Esc. Sec. Transferidas Rep. 25; Esc. Sec. Tranf. Rep. 26; Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
  • Municipios del Interior
  • Dirección Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente Infraestructura Comunitaria
  • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
  • Educación Establecimientos Públicos de gestión privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
