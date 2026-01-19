Cuenta regresiva: vence el plan para regularizar tributos

Con enero en cuenta regresiva, la Dirección General de Rentas recordó que el 30 de enero de 2026 vence el plazo para adherirse al Régimen de Regularización de Deudas Fiscales, una ventana para ponerse al día con tributos provinciales vencidos con reducciones en intereses, multas y recargos.

El plan alcanza a obligaciones vencidas y exigibles al 31 de octubre de 2025 e incluye los conceptos accesorios. Entre los beneficios, se destaca la bonificación del 100% de los intereses generados hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para los intereses acumulados desde el 1° de enero de 2022, se prevén descuentos que pueden llegar hasta el 50% si se paga al contado, y bonificaciones de entre el 30% y el 40% para quienes elijan planes en cuotas.

Desde el área técnica del organismo, Felipe Carrizo remarcó un requisito central para adherirse: tener al día las obligaciones más recientes.

“Es fundamental que quienes deseen adherirse tengan al día las obligaciones más recientes, ya que ese es un requisito indispensable para acceder al régimen”.

En casos con cobro judicial, se informó una reducción del 50% en honorarios profesionales de los representantes de la Autoridad de Aplicación. Además, para las multas por incumplimiento de deberes formales, la reducción puede llegar hasta el total de la sanción con beneficios, y los honorarios vinculados pueden pagarse hasta en 12 cuotas.

Rentas también precisó que, al momento de solicitar el plan, deben estar abonadas las obligaciones vencidas desde el 1° de noviembre de 2025 y hasta las correspondientes a enero de 2026 (tres cuotas o anticipos). Y, para los planes que se formalicen en diciembre, la primera cuota vence el 18 de febrero de 2026.

La adhesión se realiza de forma online a través del sitio oficial de Rentas.