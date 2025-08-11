Cuatro Frente Electoras para competir el 26 de octubre próximo

Para las elecciones del próximo 26 de octubre en esta provincia, la Secretaría Electoral de Tucumán informó que se inscribieron 4 alianzas electorales.

Tucumán renueva 4 bancas de diputados nacionales que terminan su mandato. Los inscriptos fueron los siguientes:

Frente Tucumán Primero: El Partido Justicialista que irá acompañado por partidos Justicialista, Tucumán Avanza, KOLINA, Acuerdo Federal, Somos Uno, Movimiento Libres del Sur, Por la Justicia Social, Solidario, Tercera Posición, Corriente de Pensamiento Bonaerense (COPEBO), Fuerza Sindical, Tucumán Innovador, del Trabajo y la Equidad, Frente Renovador y Frente Grande.

Unidos por Tucumán (Unión Cívica Radical y el Partido Socialista).Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad.

La Libertad Avanza irá junto con el PRO.

En el peronismo se comenta que el gobernador Osvaldo Jaldo iría como candidato en primer término, acompañado por la actual diputada Gladys Medina y el legislador Javier Noguera.

En la Libertad Avanza-Pro no se definió todavía quienes seran los candidatos, pero están mencionados al vicejefe de gabinete nacional, Leandro Catalán, el presidente del Partido LLA en Tucuman, Manuel Guissone y Federico Pelli.En tanto en Unidos por Tucumán el nombre propuesto es el actual diputado nacional Roberto Sánchez