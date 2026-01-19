Cuando el agua no da tregua: inundaciones en Tucumán

El temporal que se activó desde la tarde del domingo mantuvo a Tucumán bajo monitoreo permanente por el impacto en rutas, ríos y sectores urbanos. Durante la noche, el río Lules alcanzó su límite máximo, y por la mañana se registró el desborde del río Salí a la altura de Los Gómez, con afectación en el barrio 14 Viviendas.

El reporte oficial marcó puntos críticos en la red vial:

RP 307 : a la altura del km 9/10, en la zona previa a Las Mesadas ( Santa Lucía ), se detectó un socavón que tomó media calzada; piden extrema precaución .

RP 303 : abundante agua sobre calzada en el tramo Delfín Gallo – Los Ralos ; además, se dispuso corte total en Los Ralos (sin paso vehicular).

RP 304 : complicaciones en el sector El Chañar – El Espinillo – Macomita – Mariño , con recomendación de circular con cuidado.

RP 338 : caída de árboles y cortes en el tramo Villa Nougés – San Pablo (km 28) y también en la rotonda Yerba Buena – San Javier .

RP 321 : corte total por desborde del río Lules en la zona de la Quebrada de Lules .

RN 40: corte preventivo en el ingreso a Colalao del Valle (zona del río Hombre Muerto) y en el km 4305, por crecidas.

En paralelo, en Santa Ana se activó protocolo por anegamientos ante la crecida del río Chico en Colonia 1 y se habilitó un centro de evacuados en la escuela de Villa Hileret.

Posibles causas del impacto

Con los datos disponibles, el cuadro se explica por una combinación de lluvias muy intensas en corto período, escurrimientos rápidos y saturación del suelo.

El registro de la EEAOC ubicó al este como la región más golpeada, con acumulados muy elevados y generalizados (por ejemplo: Alpachiri 148,34 mm; Las Piedritas 131,83 mm; Timbo Nuevo 117,35 mm; Tacanas 115,92 mm).

Además, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advirtió continuidad de precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en el oeste y centro provincial, lo que favorece acumulados elevados en cortos períodos y mayor saturación de suelos (más agua escurriendo hacia ríos, canales y rutas).

Precauciones para la población

Evitar circular por zonas con cortes , badenes y sectores con agua sobre calzada; si no queda alternativa, bajar la velocidad y no atravesar corrientes.

Durante tormentas y vientos, asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y mantenerse alejado de árboles, postes, cables y cartelería.

Tener a mano teléfonos de emergencia: 103 (Defensa Civil), 107 (Emergencias de Salud) y 911 (Policía).

Comparación con la misma época del año pasado

El contraste con enero de 2025 es marcado. El reporte de lluvias al 19/01/2025 de la EEAOC mostraba, para estaciones del este, valores diarios mucho más bajos (por ejemplo, La Cruz registraba 2,5 mm el 18/01 y 7,9 mm el 19/01). Incluso en ese corte, uno de los picos destacados era Pueblo Viejo con 55,4 mm el 18/01: significativo, pero lejos de los acumulados por encima de 100 mm generalizados que aparecen en el evento actual.

Socavones, árboles caídos y agua sobre calzada: el reporte oficial detalla los tramos más comprometidos.

