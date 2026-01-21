Cronograma de operativos ANSES en Tucumán

ANSES desplegará esta semana nuevos operativos de atención en distintos puntos de Tucumán, con puestos móviles y sedes comunales para facilitar trámites y consultas cerca de los vecinos, en franjas horarias matutinas.

Taco Ralo: Buenos Aires s/n y Bartolomé Mitre, del 20/01/26 al 22/01/26, de 08:00 a 13:00

Gobernador Garmendia: Aurelio Boullot s/n esq. 9 de Julio (Comuna), del 19/01/26 al 21/01/26, de 08:00 a 14:00

Alderetes (Dirección de Empleo): Bernabé Aráoz s/n y Caseros (Oficina de Empleo), del 19/01/26 al 23/01/26, de 08:00 a 14:00

Tafí Viejo: Av. Perú Sud s/n esq. Juan M. de Rosas, del 19/01/26 al 23/01/26, de 08:00 a 14:00

Los Gómez: Calle Principal s/n, a metros de la Comisaría (Comuna), el 22/01/26, de 08:00 a 13:00