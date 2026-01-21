Vía Tucumán

Cronograma de operativos ANSES en Tucumán

Las jornadas se desarrollarán entre el 19 y el 23 de enero, con turnos de 08:00 a 13:00 y 08:00 a 14:00, según la localidad.

Sol Alvarez Natale

21 de enero de 2026,

Calendario de operativos de lo que resta de enero.

ANSES desplegará esta semana nuevos operativos de atención en distintos puntos de Tucumán, con puestos móviles y sedes comunales para facilitar trámites y consultas cerca de los vecinos, en franjas horarias matutinas.

  • Taco Ralo: Buenos Aires s/n y Bartolomé Mitre, del 20/01/26 al 22/01/26, de 08:00 a 13:00
  • Gobernador Garmendia: Aurelio Boullot s/n esq. 9 de Julio (Comuna), del 19/01/26 al 21/01/26, de 08:00 a 14:00
  • Alderetes (Dirección de Empleo): Bernabé Aráoz s/n y Caseros (Oficina de Empleo), del 19/01/26 al 23/01/26, de 08:00 a 14:00
  • Tafí Viejo: Av. Perú Sud s/n esq. Juan M. de Rosas, del 19/01/26 al 23/01/26, de 08:00 a 14:00
  • Los Gómez: Calle Principal s/n, a metros de la Comisaría (Comuna), el 22/01/26, de 08:00 a 13:00
  • Simoca: Moreno 981, el 23/01/26, de 08:00 a 14:00
