Cooperación y turismo entre Tucumán y Catamarca

Con el enfoque puesto en la cooperación regional, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, recibió al secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura de la Municipalidad de Santa María, Hugo Ruiz, quien asistió junto a su grupo de trabajo.

La reunión giró en torno a una agenda compartida entre Tucumán y Catamarca, con impacto directo en el corredor de los Valles Calchaquíes.

Entre los temas centrales apareció la ruta provincial 307, señalada como un eje clave para el turismo y la actividad regional. No solo por el tránsito de visitantes en temporada alta, sino por el movimiento cotidiano que conecta localidades, comercio y servicios a ambos lados del límite provincial, con influencia en puntos como Tafí del Valle, Amaicha del Valle y Santa María.

Cooperación

En la reunión se evaluó la posibilidad de avanzar con convenios de cooperación en áreas sensibles como salud, educación y turismo. Dentro de ese esquema, se remarcó el interés por trabajar sobre situaciones concretas, como la de los estudiantes catamarqueños que cursan en Tucumán, con el objetivo de articular mecanismos que acompañen su trayectoria y acceso a servicios.

Verano, cultura y economía

La conversación también se apoyó en la temporada de verano y en los eventos culturales que suelen dinamizar la economía del Valle. En ese marco se mencionó el Festival del Yokavil, previsto para fines de enero, como uno de los hitos del calendario regional por su capacidad de atraer turistas y sostener la actividad comercial.

Coordinación turística

Además, se destacó el trabajo que se viene realizando con el Ente Tucumán Turismo y con el equipo municipal que encabeza la intendenta de Santa María, Erica Inga, con la idea de coordinar acciones conjuntas y fortalecer el flujo turístico entre ambas provincias.

Al finalizar la reunión, Ruiz agradeció el encuentro, y destacó la importancia de estas reuniones para impulsar el desarrollo de Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Santa María y la región del Valle en general.