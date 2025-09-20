Convenio entre la Escuela de Gobierno y los profesionales

Un Convenio Marco de Cooperación Académica e Institucional entre la Escuela de Gobierno de la Provincia y la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán (FEPUT), se firmó en el marco del 50° aniversario del Día del Profesional Universitario Argentino.El secretario de secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán Raúl Albarracín indicó que “este acuerdo permitirá la articulación de actividades académicas, científicas y de capacitación entre ambas partes, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de sus misiones y funciones institucionales, orientadas al mejoramiento de la gestión pública y la calidad institucional de Tucumán”.

Aclaró que “la firma de este convenio es solo el inicio de un camino de acciones compartidas que enriquecerán la vida académica e institucional de la provincia”.

Estuvieron presentes: el ingeniero Alberto Moyano, Presidente de FEPUT; el doctor Gustavo Usandivaras, vicepresidente; el arquitecto Jorge Rodríguez Vaquero, tesorero; Daniel Deiana, presidente de la Mutualidad Provincial Tucumán y el doctor Hugo Navas, Coordinador General de la Escuela de Gobierno.