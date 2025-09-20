Vía Tucumán

Convenio entre la Escuela de Gobierno y los profesionales

Lo firmaron Raúl Albarracín, Alberto Moyano y Daniel Deiana

Yanina Elizabeth Vega

20 de septiembre de 2025,

Convenio entre la Escuela de Gobierno y los profesionales
Lo firmaron Raúl Albarracín, Alberto Moyano y Daniel Deiana

Un Convenio Marco de Cooperación Académica e Institucional entre la Escuela de Gobierno de la Provincia y la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán (FEPUT), se firmó en el marco del 50° aniversario del Día del Profesional Universitario Argentino.El secretario de secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán Raúl Albarracín indicó que “este acuerdo permitirá la articulación de actividades académicas, científicas y de capacitación entre ambas partes, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de sus misiones y funciones institucionales, orientadas al mejoramiento de la gestión pública y la calidad institucional de Tucumán”.

Aclaró que “la firma de este convenio es solo el inicio de un camino de acciones compartidas que enriquecerán la vida académica e institucional de la provincia”.

Estuvieron presentes: el ingeniero Alberto Moyano, Presidente de FEPUT; el doctor Gustavo Usandivaras, vicepresidente; el arquitecto Jorge Rodríguez Vaquero, tesorero; Daniel Deiana, presidente de la Mutualidad Provincial Tucumán y el doctor Hugo Navas, Coordinador General de la Escuela de Gobierno.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS