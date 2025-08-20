La 6ª Trienal de Luthería y el 7° Concurso Internacional de construcción de Violín, Guitarra y Charango se desarrollará hasta el 22 de agosto en las sedes de la Facultad de Artes (Bolívar 700 y Buenos Aires 768) y en el Centro Cultural Virla. Todas dependencias de la Universidad Nacional de Tucumán.

Se informò que durante la Trienal, que se desarrollará -de carácter gratuito- habrá charlas, talleres, exposiciones y conciertos abiertos al público, con la participación de luthiers y jurados de prestigio nacional e internacional.

Un informe oficial indica que: " La historia de la Luthería en Tucumán comenzó en 1949, cuando el maestro italiano Alfredo Del Lungo fundó la Escuela de Luthería en la Facultad de Artes.

Su legado se consolidó a lo largo de las décadas con maestros como Fernando Silva y Facundo Leiva, hasta llegar a la institucionalización de la Tecnicatura Universitaria y la Licenciatura en Luthería en 2016. Actualmente, la UNT es la única universidad argentina que ofrece estas carreras, consideradas únicas también en el ámbito latinoamericano".