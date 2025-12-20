Vía Tucumán

Yanina Elizabeth Vega

20 de diciembre de 2025,

Oficialmente se anunció la primera edición del Congreso Internacional de Drones 2026, que se realizará en esta provincia los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2026 en la Sociedad Rural de Tucumán. Se informó que será una " oportunidad única para visibilizar el papel estratégico de la tecnología aérea en la agricultura, permitiendo que los principales especialistas de Argentina y del mundo expongan sobre los avances, desafíos y oportunidades que ofrecen las aeronaves no tripuladas".

Se explicó que es “un proyecto que nació el año pasado como simposio y que hoy evoluciona para ampliar perspectivas, sumar experiencias y potenciar el intercambio de conocimientos entre profesionales que trabajan con drones en el ámbito agropecuario, industrial y ambiental”.

En ese sentido la Secretaría de Producción de la provincia, a través de su equipo de RIDES (Red de Información para el Desarrollo Productivo), informó que " participó junto a otros organismos colaboradores, en la definición de los ejes principales del Congreso, ultimando detalles pertinentes a la jornada. En este marco, la Secretaría, y otras instituciones clave, participan aportando conocimiento, investigación y capacidades técnicas para elevar el evento a un nuevo nivel".

