Oficialmente se anunció la primera edición del Congreso Internacional de Drones 2026, que se realizará en esta provincia los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2026 en la Sociedad Rural de Tucumán. Se informó que será una " oportunidad única para visibilizar el papel estratégico de la tecnología aérea en la agricultura, permitiendo que los principales especialistas de Argentina y del mundo expongan sobre los avances, desafíos y oportunidades que ofrecen las aeronaves no tripuladas".

Se explicó que es “un proyecto que nació el año pasado como simposio y que hoy evoluciona para ampliar perspectivas, sumar experiencias y potenciar el intercambio de conocimientos entre profesionales que trabajan con drones en el ámbito agropecuario, industrial y ambiental”.

En ese sentido la Secretaría de Producción de la provincia, a través de su equipo de RIDES (Red de Información para el Desarrollo Productivo), informó que " participó junto a otros organismos colaboradores, en la definición de los ejes principales del Congreso, ultimando detalles pertinentes a la jornada. En este marco, la Secretaría, y otras instituciones clave, participan aportando conocimiento, investigación y capacidades técnicas para elevar el evento a un nuevo nivel".