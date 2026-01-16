Vía Tucumán

Concepción reconoció la trayectoria deportiva de Marta Medina

En un encuentro con el intendente Alejandro Molinuevo, la atleta compartió su experiencia y el valor del entrenamiento diario como base del rendimiento.

Sol Alvarez Natale

16 de enero de 2026,

Marta Medina recibió un reconocimiento por representar a Concepción en maratones realizadas en distintos puntos del país.

La ciudad de Concepción distinguió la trayectoria deportiva de Marta Medina, atleta y runner local que viene participando en maratones realizadas en distintos puntos del país. El reconocimiento se realizó durante un encuentro encabezado por el intendente Alejandro Molinuevo, donde se puso en valor el recorrido de la deportista y su representación de la ciudad en competencias nacionales.

Una carrera construida con constancia

Según se destacó, Marta Medina acumuló participaciones en diversos eventos a nivel nacional y obtuvo resultados que sostienen su perfil competitivo.

En el intercambio, la atleta compartió experiencias de carrera, el peso del entrenamiento cotidiano y la importancia del deporte como herramienta de bienestar físico y mental.

Mensaje a la comunidad

El reconocimiento también buscó visibilizar el rol del deporte como práctica que impulsa hábitos saludables, con un mensaje orientado a inspirar a otras personas a sostener rutinas de actividad física y objetivos personales.

