Concejo capitalino: Hacienda dio dictamen unánime al Presupuesto 2026

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio este lunes un paso clave en la agenda financiera de la ciudad: emitió por unanimidad el dictamen del Proyecto de Presupuesto 2026, que ahora quedó en condiciones de ser debatido en el recinto en la próxima sesión ordinaria.

Dictamen unánime y camino despejado hacia el recinto

El presidente de la comisión, Emiliano Vargas Aignasse, explicó que la reunión contó con la participación de cinco de los seis integrantes del cuerpo y que el despacho fue consensuado luego de varias jornadas de trabajo interno y de intercambio con el gabinete económico municipal.

En diálogo con la prensa, el edil detalló: “Nos reunimos en comisión para dar dictamen al Presupuesto, con cinco de seis concejales de la comisión presentes se ha firmado por unanimidad el dictamen del Presupuesto 2026 que está en condiciones de ser llevado al recinto en la próxima sesión del jueves 18. En Labor Parlamentaria esta mañana esperamos definir el temario de la sesión. Hemos hecho un análisis profundo, minucioso, invitando a los funcionarios municipales así que creo que se aprobará por unanimidad en el recinto".

De esta manera, el Presupuesto 2026 quedó perfilado como uno de los puntos centrales de la sesión prevista para el jueves 18 de diciembre, que marcará el cierre del período legislativo.

La comisión se completa con los concejales Gonzalo Carrillo Leito, José María Canelada, José María Franco, Gastón Gómez y Alfredo Terán de Zavalía, quienes acompañaron el dictamen que habilita ahora la discusión en el pleno del Concejo.

Presupuesto y tarifaria, las dos claves financieras de 2026

Además del despacho sobre el Presupuesto, la comisión avanzó con otro instrumento fundamental para las cuentas municipales: la actualización de la Ordenanza Tarifaria.

Sobre este punto, Vargas Aignasse precisó: “También hemos firmado una actualización del a ordenanza tarifaria que va en sintonía con el 10.10% de actualización que tiene el Presupuesto, es decir, son dos instrumentos muy impo9rtantes, uno que tiene que ver con la recaudación municipal que permite garantizar la proyección del Presupuesto del 2026“.

La combinación del Presupuesto y la Tarifaria configura el esquema con el que el municipio buscará ordenar ingresos y egresos a lo largo del próximo año, en un contexto económico desafiante que obliga a ajustar los números y, al mismo tiempo, sostener la prestación de servicios en la Capital.

Con el dictamen ya firmado, el debate pasará ahora al recinto, donde los distintos bloques deberán definir si acompañan de manera unánime el paquete financiero 2026 o plantean objeciones durante la sesión del jueves 18, en la que se cerrará el año legislativo.