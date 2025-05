Con presencia de los tres poderes, se incorporaron casi mil policías a la fuerza

Tucumán ya cuenta con más de 12 mil policías activos tras la incorporación de 937 suboficiales transitorios, que este lunes prestaron juramento en un acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, el vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano, la intendenta de Capital, Rossana Chahla, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, el subjefe, Roque Yñigo, el director del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid, Coronel José María Santillán, la diputada nacional Gladys Medina, los ministros del Poder Ejecutivo, Luis Medina Ruiz (Salud), Federico Masso (Desarrollo Social), Susana Montaldo (Educación), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), el secretario general de la gobernador, Federico Nazur, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Carlos Najar, el vicepresidente Gerónimo Vargas Aignasse, los legisladores Roque Argañaraz y Roberto Moreno, intendentes, secretarios y subsecretarios, referentes del Servicio Penitenciario, , entre otros.

“Hoy llegaron a una institución totalmente vertical, donde cada uno de ustedes se tiene que subordinar a sus jefes en cada una de las unidades, a sus superiores como así también obedecer cada orden que se les mande desde los rangos superiores”, señaló Jaldo durante su discurso.

El jefe del Ejecutivo provincial advirtió con firmeza: “El esfuerzo y sacrificio que hicieron no debe quedar en vano. No queremos que ninguno de ustedes cometa errores, porque el que comete error en la policía no tiene segunda oportunidad”.

“Cumplan el 100% de su deber, de las órdenes que se les emanan, cuiden a la comunidad, obren siempre dentro de la ley, nada fuera de la ley, y así con orgullo y satisfacción podrán ser integrantes de la fuerza. Bienvenidos”.

Por su parte, Grivau destacó el proceso de formación y el compromiso de los nuevos efectivos: “Esto es un hecho significativo no solo en sus vidas sino en la comunidad. Llegaron aquí luego de un arduo proceso de entrenamiento. Ser policía no es un trabajo, es una vocación y ponerse al servicio de los demás”.

Y agregó: “Los exhorto a la búsqueda constante de la verdad y que el uniforme que llevan represente el respeto y confianza que la comunidad ha depositado en ustedes”.

En la misma línea, la intendenta de San Miguel de Tucumán valoró la política integral de seguridad. “Acompañamos las políticas públicas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Con el ministro de Seguridad hemos trabajado juntos para colocar las casillas en distintos lugares que nos pedía la gente en los barrios”, afirmó.

También resaltó la articulación con el Poder Judicial y el uso de tecnología: “Nuestro centro de monitoreo trabaja conjuntamente con el centro de monitoreo provincial y con el Poder Judicial. El municipio está recibiendo 300 cámaras más que son de alta calidad, y esto será un aporte importante para la prevención del delito”.