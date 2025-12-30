Cómo será la renovación integral de la Terminal

La modernización de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán entró en una fase decisiva. Con pliegos ya disponibles de manera gratuita, el Gobierno provincial activó una licitación pública de alcance nacional para impulsar una renovación integral del predio, con una inversión mínima prevista de US$ 7 millones y un esquema de concesión por 20 años.

El proceso se formalizó tras la firma del decreto de llamado a licitación pública el 23 de diciembre, y tendrá un punto clave el 10 de marzo, fecha prevista para la apertura de sobres.

La meta, según se informó, es atraer una alta concurrencia de oferentes para garantizar competencia, transparencia y una propuesta final capaz de responder a las exigencias actuales de conectividad, servicios y tecnología.

Anteproyecto

La Provincia elaboró un anteproyecto técnico que fija condiciones básicas de intervención, con ejes como la renovación total de la fachada, la incorporación de cartelería con tecnología LED y mejoras en accesibilidad. Sin embargo, el pliego abre una puerta importante: permite que empresas o UTEs presenten alternativas que superen esa idea inicial, con el objetivo de sumar innovación privada bajo el marco y los objetivos estratégicos del Estado.

La Terminal como “primera impresión” de Tucumán

En la explicación oficial, la obra no se piensa solo como un recambio edilicio, sino como un salto en la experiencia del usuario y en la imagen de la provincia ante quienes llegan por vía terrestre. La intención es que el edificio funcione como un nodo más seguro, moderno y tecnológicamente actualizado, a la altura del movimiento diario de pasajeros y del rol de Tucumán como punto de conexión regional.

En declaraciones públicas, el ministro de Obras Públicas, ingeniero Marcelo Nazur, resaltó el cumplimiento del cronograma y la apertura a una competencia amplia: “Hemos cumplido con el desafío planteado. El gobernador Jaldo firmó el decreto de llamado a licitación pública para facilitar la concurrencia de todas las empresas que quieran presentarse el próximo 10 de marzo”.

También subrayó el acceso gratuito a la documentación: “Los pliegos ya están circulando y son gratuitos porque queremos la mayor participación posible para que la comisión pueda evaluar la mejor propuesta técnica y económica. El objetivo es que la Terminal mejore los accesos de la ciudad y sea el espacio moderno que todos los tucumanos merecemos”.

Con el calendario ya corriendo hacia marzo, la licitación abre una etapa de definiciones que marcará el rumbo de una obra con impacto directo en la movilidad diaria, el turismo y la infraestructura de uno de los principales accesos a Tucumán.