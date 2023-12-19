Vía Tucumán / Aguinaldo

Comienza hoy el pago del aguinaldo

Desde Tesorería informan el calendario de pagos del 2° Sueldo Anual Complementario para la administración pública provincial.

Redacción Vía Tucumán

martes, 19 de diciembre de 2023

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa Foto: Comunicación Tucumán

Los trabajadores del Si.Pro.Sa., IPVDU, SAT, IPSST, entre otras áreas, encabezan el cronograma que se llevará a cabo de la siguiente forma, según comunica la Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda:

Martes 19 de diciembre: SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (Si.Pro.Sa.), INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN, INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN, ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES.

Miércoles 20 de diciembre: SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales), EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES - (Esc. Provinciales. -Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27), TRIBUNAL DE CUENTAS, TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN.

Jueves 21 de diciembre: COMUNAS RURALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

Viernes 22 de diciembre: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.), DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS, ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO, ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN, INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.), SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.), ENTE ÚNICO De REG. SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.), INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO, ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL, ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA, JUBILADOS FUERA DE CONVENIO, RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS, ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO, EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos), INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO, MUNICIPIOS DEL INTERIOR

Sábado 23 de diciembre: PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just. -Just. Paz Legal), MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA, PODER LEGISLATIVO.

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