Código viejo, ciudad nueva: buscan rediseñar las reglas urbanas tras el colapso cloacal

El sistema cloacal y sanitario de San Miguel de Tucumán volvió al centro del debate tras las declaraciones del intendente interino y presidente del Concejo Deliberante, doctor Fernando Arturo Juri, quien vinculó el colapso de la red con el crecimiento demográfico y urbano de las últimas décadas y con un marco normativo que —según planteó— quedó atrasado frente a la expansión de la Capital.

En ese contexto, anticipó que en febrero se abrirá formalmente la discusión para reformar el Código de Planeamiento Urbano.

“Tenemos un Código de Planeamiento Urbano que data de los años 80 y quedó totalmente obsoleto frente al crecimiento que tuvo la ciudad”, señaló Juri, y agregó que “Lo que colapsó realmente fue el sistema sanitario”.

El funcionario sostuvo que ya se conformó la comisión que trabajará la modificación del Código, con la intención de actualizar reglas de crecimiento y planificación: “Queremos un código pensado para los próximos 30 o 40 años, que nos permita proyectar una ciudad más sustentable y amigable con el medio ambiente”, dijo el presidente del Concejo.

Además, aclaró que el enfoque no se limitará a lo sanitario, sino que abarcará distintos frentes de la agenda urbana, incluyendo espacios verdes, ordenamiento y criterios para el desarrollo de nuevas áreas.

Excepciones y obras: el problema de lo que no encaja en el código vigente

En su diagnóstico, Juri reconoció que hoy existen “numerosos pedidos de excepción” al marco actual, especialmente vinculados a edificaciones que no cuentan con final de obra.

“Las excepciones deben estar debidamente fundamentadas”.

Como ejemplo, mencionó casos de sanatorios que ampliaron instalaciones durante la pandemia: “En esos casos, el Concejo evalúa y autoriza mediante ordenanza”, explicó, al describir situaciones en las que se avanzó sobre áreas hoy prohibidas por la normativa.

En paralelo, el intendente interino describió el trabajo operativo municipal en plena temporada de tormentas, con tareas de limpieza de canales, desagües y poda.

También precisó que mantiene reuniones permanentes con funcionarios, en especial del área de Servicios Públicos, para reforzar ese esquema preventivo mientras Rossana Chahla se encuentra de vacaciones.

Sobre el cierre, Juri apeló a la responsabilidad vecinal y advirtió: “Más allá de los esfuerzos del municipio, la basura tapa los desagües y agrava las inundaciones, sobre todo cuando caen muchos milímetros en pocos minutos”.