Una delegación de estudiantes que integran la “Clínica Jurídica de Interés Público” de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue reciida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, doctor Daniel Leiva.

La reunión fue llevada a cabo en el Salón de Presidencia del Palacio de Justicia y está encuadra en “una serie de visitas institucionales programadas en el marco del inicio del cursado de la materia Práctica Profesional”.Se informó que la mencionada Clínica funciona dentro de la materia “Destrezas V: Práctica Profesional Aplicada”, la que procura una formación direccionada a la protección de los intereses colectivos.