"Cerisola es inocente y vamos a pedir la absolución"

“La pericia practicada en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a instancia de esta defensa, una pericia que tiene 126 puntos de pericia, peritó íntegramente la contabilidad y toda la documentación de la Universidad Nacional de Tucumán y terminó concluyendo: que producto de las colocaciones financieras, con los fondos provenientes de YMAD, en la Universidad Nacional de Tucumán, no falta un centavo” señalo la doctora Silvia Peyracchia abogada defensora del exrector de la UNT, Juan Cerisola, durante 8 años.

Y agregó que “nosotros vamos a pedir la absolución (de Cerisola). A este tribunal oral, que hoy queda vacante, le debemos la posibilidad que nos haya permitido desplegar una amplia actividad probatoria para poder llegar en forma al juicio oral”.

Esto es parte de una entrevista en el programa “Primer Plano” a la abogada defensora del extitular de la casa de altos estudios, acusado por presuntas defraudación en el manejo de fondos que entregó el YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio).

Esta fue la conversación:

- Usted es litigante en la justicia Federal-

- Así es-

-Y la otra cuestión: usted tiene una de las causas másgrandes en la Justicia Federal. Cuál es su visión sobre la renuncia del doctor Jiménez Montilla al Tribunal Oral Federal de Tucumán.

-La renuncia del doctor Carlos Jiménez Montilla al Tribunal Oral Federal de Tucumán enmarca en situaciones personales del doctor de ya haber concluido su carrera judicial para acogerse a beneficios jubilatorios. La situación que genera la renuncia del doctor, en sí misma, como hecho personal es una cuestión de él, pero en su incidencia, en relación al tribunal, es que deja un tribunal absolutamente vacante. El Tribunal Oral Federal de Tucumán está, en este momento, sin ningún miembro titular, en situación de acefalía total. La cantidad de causas que tramitan, una de ellas, la causa que me toca, como profesional atender, que es la causa que la Universidad(Nacional de Tucumán) entabla contra el contador Juan Alberto Cerisola y otros funcionarios de la UNT.

-Es una denuncia contra o una denuncia de la UNT contra.

-Esta causa de la Universidad. Se inicia en el año 2009. Estamos en el año en el año 24.

-Es una causa que tiene 15 años...

-Es una causa que tiene 14 años porque en realidad empieza a tramitar en el 2010. Ha tenido 10 años de investigación en primera instancia, con una Justicia Federal absolutamente constituida y sin vacantes en el periodo que la causa tramitó. Una cosa es considerar esta causa en sí misma, en la situación actual, con la situación de vacancias que se pronuncia en el TOF y, otra cosa, es considerar el tiempo que lleva la causa. El TOF queda vacante en este momento. Lógicamente, la renuncia del doctor está condicionada a la aceptación por parte de presidencia de la Nación. Pero entiendo, por información pública, que todos manejamos, que el doctor, además, ha presentado una licencia por razones de salud

-Qué se resuelve primero, la licencia o la renuncia. La cuestión de fondo sería la renuncia.

-Me parece que sí, pero debe primero atenderse una licencia inmediata por cuestiones de salud. En un caso o en otro se tiene que poner en movimiento la Ley de Subrogancia. O sea la situación de vacancia o la situación que sea, por renuncia o por cualquier otra causal o por licencia, no puede dejar inactivo un tribunal.

-En la subrogancia va cualquier juez

-No cualquier juez. La ley de subrogancia determina pautas muy precisas para las coberturas. ¿Qué significa? Una resolución transitoria a la cobertura de un miembro de un tribunal frente a una situación de impedimento de su titular. Un tribunal no puede dejar de funcionar frente a estos hechos. Deben ponerse rápidamente en movimiento los mecanismos de la subrogantia. En estos casos el mecanismo de la subrogancia lo maneja la Cámara de Casación, con asiento en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pondrá en movimiento el mecanismo de la ley y designará un juez subrogante, que tiene que ser un juez de igual jerarquía, con iguales competencias. O sea tiene que ser otro miembro titular de algún otro tribunal.

-Del país..

-En principio la ley establece prioridades por regiones . Primero se considera si hay disponibilidad en el marco de los tribunales orales que actúan en el ámbito de jurisdicción de la CámaraFederal de Tucumán, que son Santiago del Estero y Catamarca. Y si no los pudieran, por razones de agenda, de trabajo o no hubiera, se busca otros jueces titulares de otros tribunales orales. En el caso de la causa esta que estamos comentando, el tribunal ya está integrado con jueces subrogante, porque, originariamente, el TOF de Tucumán estuvo integrado por la doctora Alicia Noli, el doctor Gabriel Casas y el doctor Carlos Jiménez Montilla. La doctora Alicia Noli, es la primera que cesa en sus funciones por acogimiento al beneficio jubilatorio, luego lo hace el doctor Casas. La etapa de este juicio, en su etapa oral, inicia estando el doctor Gabriel Casas, quien le dio un enorme impulso a la causa. Incluso es una causa que tramitó durante la pandemia, porque se declaró como “asunto de feria”, para poder tramitarla. Tuvo un desarrollo enorme en esta etapa oral.

-Ya en la tribunal oral

-En la etapa de instrucción la causa le llevó al fiscal 10 años.

-Estamos hablando del fiscal federal doctor Carlos Brito.

-Estamos hablando cuando la causa estaba a cargo del doctor Brito, por investigación delegada de jueces que estaban cubriendo su juzgado. No había ninguna vacante. No hubo ninguna razón, en los 10 años que duró la causa, para que la causa tenga esa demora en la instrucción, o sea durante la investigación penal preparatoria. Diez años que nadie se explica cómo llegó a tener ese extensión.

-Cómo que nadie se explica. Tiene que haber una explicación. En el derecho hay explicación para todo.

-Esta es una causa que se manejó políticamente mucho tiempo. La causa se paralizó un momento y volvió a resurgir.

-Usted cuando dice políticamente significa que hubo injerencia de la política. Dejemos en claro esto.

-Lo dejemos en claro. Esta causa, la causa de la universidad, nace por una interna política enorme. Cuando al término del primer mandato del contador Cerisola, cuando se postulaba para su reelección, hubo un quiebre interno, políticamente, en la universidad y sale una denuncia como consecuencia de la interna política. Luego se inicia la causa judicial y la causa queda..

-Estamos hablando cuando se enfrentan Cerisola con..

-Con su vicerrectora que era Hernández ( María Luisa Rossi de Hernández). Tiene un origen en la interna política universitaria. Después la causa durmió el”sueño de los justos”. Se movía apenas.

-Hubo un quiebre de Cerisola con José Hugo Saab(actual secretario general de la UNT).

-Claro porque él se alineó con los intereses de su vicerrectora. Gana Cerisola la reelección. La causa tiene alguno que otro movimiento y resurge cuando él termina su segundo mandato por una composición particular que tuvo el Honorable Consejo Superior. Una composición muy particular que la causa toma un nuevo empuje y se constituye en querellante. Lo cierto es que llevó 10 años. No conozco ninguna causa que a nivel de una instrucción investigación penal preparatoria lleve 10 años. Cuándo la causa llega al Tribunal Oral, tuvo un impulso. muy. muy importante.

-Cuántos años demoró la universidad para constituirse en querellante.

-La universidad asume el rol de querellante después de 6 años.

-La denuncia estuvo seis años antes.

-Claro. La denuncia se hace en abril del 2009 y la constitución de querellante se hace en el año 2015.

-Es decir que la denuncia la asume la universidad como propia.

-Claro. La universidad también elige a quiéndenunciar.

-No entiendo bien...

-Es que no es fácil de entenderlo porque no es fácil tampoco explicarlo. Porque si nosotros tomamos posiciones de la Fiscalía General cuando dice”porque esta causa tiene cuatro acusados”.

-Estamos hablando del doctor...

-Estamos hablando del doctor (Fiscal General Gustavo)Gómez. Sin perjuicio que desde la defensa nosotros sostenemos que la actividad del rector está exenta de responsabilidad penal. Nosotros vamos a pedir la absolución en el juicio.

-Para ud Cerisola es inocente.

-Por supuesto que es inocente. Sin mengua de que está intacto el principio de inocencia hasta que no se dicte una sentencia. El TOF de Tucumán ha permitido que la defensa haga un despliegue en investigación suplementaria, en prueba de inocencia, enorme. Cosa que el fiscal no permitió, ni siquiera, una actividad probatoria. Nosotros hemos logrado demostrar en la causa. Ya hemos logrado demostrar, por una pericia que se ha practicado a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una pericia contable y financiera donde se perito íntegramente la contabilidad de la Universidad Nacional de Tucumán para terminar concluyendo, que no falta un centavo en la Universidad Nacional de Tucumán durante el periodo de el contador Cerisola.

-Me repite eso por favor.

-La pericia practicada en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a instancia de esta defensa, una pericia que tiene 126 puntos de pericia, peritó íntegramente la documentación la contabilidad y toda la documentación de la Universidad Nacional de Tucumán y terminó concluyendo: que producto de las colocaciones financieras, con los fondos provenientes de YMAD , en la Universidad Nacional de Tucumán, no falta un centavo.

-Para usted entonces es inocente Cerisola.

-Nosotros vamos a pedir la absolución. Y nosotros, debemos, a este tribunal oral, que hoy queda vacante, le debemos al tribunal la posibilidad quenos haya permitido desplegar una amplia actividad probatoria para poder llegar en forma un juicio oral.