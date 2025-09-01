Vía Tucumán

Celebración en el Centro Comunitario padre Melitón Chávez

Funciona como comedor y merendero.

Yanina Elizabeth Vega

1 de septiembre de 2025,

Celebración en el Centro Comunitario padre Melitón Chávez
Funciona como comedor y merendero.

Por el festejo del Día de las Infancias hubo una reunión de referentes barriales en el Barrio La Costanera de esta ciudad, en el Centro Comunitario padre Melitón Chávez.

Se informó que “con la asistencia de casi 200 niños y niñas se llevó a cabo  la celebración como todos los años, donde compartieron  regalos, juguetes, chocolate, golosinas y sorteos”.

Estuvo presente en el encuentro el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso y asistieron también los referentes Ariel Argañaraz e Isabel Pérez  “quienes a diario atienden las actividades del Centro Comunitario, que además brinda diversas actividades pero principalmente funciona como comedor y merendero”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS