Celebración en el Centro Comunitario padre Melitón Chávez

Por el festejo del Día de las Infancias hubo una reunión de referentes barriales en el Barrio La Costanera de esta ciudad, en el Centro Comunitario padre Melitón Chávez.

Se informó que “con la asistencia de casi 200 niños y niñas se llevó a cabo la celebración como todos los años, donde compartieron regalos, juguetes, chocolate, golosinas y sorteos”.

Estuvo presente en el encuentro el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso y asistieron también los referentes Ariel Argañaraz e Isabel Pérez “quienes a diario atienden las actividades del Centro Comunitario, que además brinda diversas actividades pero principalmente funciona como comedor y merendero”.