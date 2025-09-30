Cebil Redondo: Jaldo visitó el Centro de Documentación Rápida

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, visitó la comuna de Cebil Redondo para recorrer el Centro de Documentación Rápida (CDR), dependiente del Registro Civil de la Provincia, que funciona de lunes a viernes de 8 a 13 y permite realizar trámites de DNI y pasaporte, entre otros.

“Es un centro informatizado y digitalizado, que permite a los vecinos acceder a trámites sin tener que trasladarse a San Miguel de Tucumán o a otras ciudades. Es un gran paso en acercar el Estado a la gente“, destacó Jaldo.

Durante la recorrida, el mandatario puso en valor la administración local: “En solo un año y nueve meses de gobierno, el delegado de Cebil Redondo ejecutó pozos de agua, adquirió maquinaria nueva y mejoró los servicios esenciales. Todo con recursos propios, sin ayuda nacional, gracias a una buena administración y al acompañamiento del gobierno provincial”.

Jaldo también remarcó el compromiso permanente de su gestión: “Venimos recorriendo los pueblos permanentemente, no solo en época de elecciones. Vemos una comuna que crece y eso nos llena de orgullo”, concluyó.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro del Interior, Darío Monteros; la directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; las diputadas Elia Fernández y Gladys Medina; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; el Fiscal Adjunto, Raúl Ferrazano; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; la secretaria de Culto y Vinculación de la Provincia, Roxana Díaz; los legisladores Maia Martínez, Marcelo Herrera y Roberto Moreno; además del delegado comunal, Gastón García Biagosch.

La directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, subrayó que “este centro es un avance significativo, ya que es la primera vez que una comuna cuenta con este tipo de servicio”.

Además, detalló: “En este centro, las personas pueden tramitar su nuevo ejemplar de documento, realizar cambios de domicilio, actualizaciones de DNI tanto de mayores como de menores, y también contar con servicios de DNI Express y pasaporte común y express. Brindamos exactamente los mismos servicios que cualquier otro centro de documentación de la provincia”.

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, recordó la importancia de tener el DNI vigente: “Es fundamental que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, que también es un deber”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, indicó que “este centro no solo es utilizado por los vecinos de Cebil Redondo, sino también por gente de Tafí Viejo y San José de Yerba Buena. Tiene una infraestructura moderna y una tecnología que permite iniciar trámites desde el celular o redes sociales”.

La diputada Elia Fernández resaltó que “el Centro de Documentación en Cebil Redondo ofrece los mismos servicios que en la capital. Es muy importante para la gente de esta zona y de las localidades cercanas, ya que facilita el acceso y reduce los tiempos de espera”.

Por su parte, la diputada nacional Gladys Medina afirmó: “No es la primera vez que recorremos este lugar, conocemos las necesidades y venimos a reafirmar el compromiso de seguir trabajando por cada barrio de Tucumán”.

Finalmente, el delegado comunal Gastón García Biagosch recordó que, en menos de dos años, la comuna ejecutó tres pozos de agua, obras de accesos y repavimentaciones, y adquirió maquinaria vial por primera vez: “Todo con recursos propios y con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo”, sostuvo.