Catalán y su candidatura a diputado nacional

“Las encuestas pueden decir muchas cosas, pero lo más importante es lo que nos dice la gente en la calle. Y ahí vemos esperanza, bronca con la vieja política y ganas de seguir apostando a Milei.

Vamos a seguir trabajando, sin pausa”. Esto lo dijo el referente provincial de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, acompañado de la vicepresidente del Partido LLA en Tucumán, Soledad Molinuevo, durante una conferencia de prensa.

En la ocasión fue consultado sobre una eventual candidatura a diputado nacional para el próximo 26 de octubre, a lo que respondió: “Hoy tengo la responsabilidad de ser funcionario del Ministerio del Interior, y eso implica una tarea diaria y concreta. Lo electoral se definirá en su momento, pero ahora el foco está en seguir gestionando y construyendo un proyecto nacional”.

Luego del acuerdo con el PRO provincial destacó que “este es el punto de partida para la libertad de los tucumanos. Vamos a seguir caminando los barrios, hablando con la gente y mostrando que hay un camino distinto al de la decadencia de los últimos 40 años”.

Y Luego agregó el vicejefe de gabinete: “Siempre se estuvo abierto al diálogo. Lo importante es que se sigan las ideas y el camino nacional”.Cuando lo consultaron sobre declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo respondió: : “Si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra. Porque mientras ellos siguen priorizando sus privilegios, nosotros estamos enfocados en achicar el Estado, bajar el gasto y liberar al ciudadano de la asfixia burocrática”.

El mandatario tucumano había señalado en un acto en la ciudad de Concepción: “Si el León quiere venir a Tucumán, ya tenemos lista la tijera para cortarle la peluca”, en alusión al presidente de la Nación Javier Milei.Al referirse al orden provincia señaló Catalán que “presentamos un proyecto en la provincia porque entendemos que hay que ofrecer acciones además de ideas. Las ideas están claras, ahora hay que mostrar que también hay voluntad, compromiso y planificación”.

Finalmente hizo alusión a las elecciones municipales en Ciudad Juan Bautista Alberdi, donde fue intervenido el municipio. Indicó que la Libertad Avanza “tendrá candidato. Lo de Alberdi representa la decadencia de tantos años de Tucumán. Hay una responsabilidad de que Alberdi sea el despertar de la provincia”.