Buscan poner en marcha un Centro de Atención Primaria en Adicciones

El Centro de Atención Primaria en Adicciones (CEPLA Autopista Sur) fue inspeccionado por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso , junto al equipo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Adicciones, a cargo de Lucas Haurigot Posse; el Director de Asistencia y Prevención de Adicciones, Emilio Mustafá y la Directora de Prevención de Adicciones, Valeria Guelardi.Se informó que “durante la visita, se evaluó el estado de las obras, teniendo en cuenta la decisión gubernamental de poner en funcionamiento el centro de manera inmediata. Este esfuerzo subraya el compromiso del gobierno provincial qué encabeza Osvaldo Jaldo con la asistencia y prevención de adicciones en la comunidad”.

Por su parte Masso, dijo: “Cómo siempre digo, tengo la esperanza certera de que este será un pulmón que le va a dar la posibilidad a muchos tucumanos y tucumanas que están atravesando por esta problemática y que el Estado provincial está presente para asistirlos”.

Agregó que “la pronta apertura del CEPLA Autopista Sur representa un paso significativo en la implementación de políticas integrales para abordar esta problemática de esta zona y sus alrededores”