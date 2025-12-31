Blaquier en Tucumán: está moviendo todo el arco azucarero

La venta del ingenio Concepción, el mas grande de de Tucumán, a Santiago Blaquier uno de los cinco herededos del ingenio Ledesma es considerada la noticia del año en el mundo azucarero de la provincia. El doctor Ibarreche, respetado por sus opiniones en el sector habló ampliamante sobre el tema en una entrevista televisiva en el programa “Tucumán con todo”, que se emite por América Tucumán y Radio 21 AM 1120 Tucumán. Esto son algunos de los puntos más importantes de esa en interesante explicación:

-Usted que es un experto en temas azucareros, ¿qué opina de esta versión sobre la venta del ingenio Concepción?

Vea, es la noticia del año. Tiene un enorme impacto en el mundo azucarero y en todos los negocios relacionados con la actividad, por tratarse, como ustedes bien saben, de una empresa que es casi líder en cuanto a la producción de azúcares y de combustible, y está moviendo todo el arco azucarero y va a tener grandes implicancias ,a favor y en contra, de alguno de los actores. Pero yo veo con mucho agrado esta posibilidad de que se concrete. Toda vez, de que más allá del fuertísimo impacto, que es la noticia del año, va a cambiar mucho el curso de la actividad azucarera que está requiriendo un cambio. Nosotros venimos desde hace casi ya tres años con los precios destruidos dentro de la actividad y cualquier movimiento que se haga como este, bienvenido sea, porque puede cambiar el escenario, también del aspecto de la comercialización del producto, que al final, es quizás, lo más importante de todo, porque de su precio dependemos todos: los ingenios, los cañeros, el propio Estado, a través de su recaudación, y si no mejoramos esa estructura de precio, seguiremos por mal camino. Así que yo veo con mucho agrado esta posibilidad, este movimiento. Sé que todavía las cosas no están del todo claras y entiendo que así sea. Hay solamente una carta intención que se ha extendido a través de Santiago Blaquier con Luque, en el sentido de que los próximos días sí ya vamos a tener un conocimiento más profundo de qué se trata y cómo viene la operación en su conjunto, que tiene muchísimos capítulos detrás de los títulos que tenemos hasta hoy.

-Vamos a una hipótesis, doctor, si se vende (el ingenio Concepción) a Blackier significa que el monopolio fuerte lo va a tener Jujuy.

-Bueno, eso merece un análisis un tanto prudente porque hasta acá sabemos que es la incorporación de solamente Santiago Blaquierr, a través de una empresa que él ya tiene funcionando en el mercado agrícola que es “Desdelsur”, así se llama esa empresa, del cual él es uno de sus principales accionistas y directores. Y Ledesma no tiene nada que ver. Así lo ha hecho saber ya a través de un comunicado el propio Ledema diciendo, “Nosotros no estamos involucrados.” Esa es la palabra que emplea en el comunicado que ha hecho público: no estamos involucrados en esta operatoria que tiene un carácter personal. La segunda cosa que dice ese comunicado es el carácter personal. Como diciendo, lo hace Santiago Blaquier, pero no la entidad Ledesma. O sea, que acá no hay ese riesgo, vamos a decir, de una concentración que sumaría las fuerzas, que son muy importantes de Concepción y de Ledesma. No, esto es simplemente el cambio de titularidad de Concepción que pasa a manos de Santiago Blaquier y su conjunto de quienes lo acompañan, ¿no? De todas maneras, no escapa al análisis de nadie que la lógica indica que Santiago va a seguir vinculado, sigue siendo un accionista importante del Ledesma, porque es uno de los cinco herederos del matrimonio Carlos Pedro Braquier y Nelly Arrieta de Blaquier, fallecidos hace poco tiempo. Santiago es uno de los cinco herederos y, bueno, va a seguir teniendo seguramente contactos directos y especiales con sus hermanos y con su grupo familiar, de manera tal que el Ledesma no va a estar del todo ajeno a este movimiento que se ha producido o que se va a producir, no va a estar ajeno.

Entonces, desde ese punto de vista, podemos incluso imaginar, y esto ya entra en el campo conjectural de cada uno de nosotros, de que acá puede haber políticas, parecidas, similares, paralelas entre la nueva conducción de Concepción y lo que es el actual de Ledesma, que eso llevaría, por ejemplo, en los aspectos de la comercialización, a que veamos un conjunto de casi 700,000 toneladas, que no es poca cosa. La sumatoria del Ledesma y Concepción, esas 700,000 toneladas pueden tener un rumbo, una orientación parecida por la afinidad que existe o que va a existir entre la nueva empresa dirigida por Santiago Blaquier y el histórico Ledesma.