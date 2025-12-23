Balance provincial y mirada a 2027

En una reunión realizada en San Andrés, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un encuentro de cierre de año con 18 intendentes, 93 comisionados comunales, legisladores y miembros del gabinete provincial.

La convocatoria funcionó como espacio de balance de gestión y, a la vez, como una instancia para plantear lineamientos políticos y administrativos de cara a 2026 y 2027, en un contexto marcado —según se señaló— por restricciones económicas y demandas sociales.

Entre los asistentes se mencionó a las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza; a los diputados Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández; además de la esposa del Gobernador, Ana María Grillo, ministros del Poder Ejecutivo y referentes de distintos puntos de la provincia.

Balance del año y llamado a “unidad”

Durante su discurso, Jaldo situó el encuentro en la etapa de gobierno en curso: “Estamos finalizando el año y cumpliendo la mitad de nuestro mandato, al que asumimos por la decisión del pueblo tucumano. Fueron años de mucho esfuerzo y sacrificio, pero también de mucha incertidumbre”, expresó.

En el mismo tramo, planteó un mensaje de cohesión institucional: “Hicimos el máximo esfuerzo para poner nuestro granito de arena para que Tucumán pueda salir adelante y crecer”, afirmó.

“Si unidos no nos esforzamos por hacer crecer a Tucumán, nadie vendrá a hacer crecer nuestra provincia”.

En su repaso, el Gobernador vinculó el balance con dos aspectos centrales: obras y equilibrio fiscal.

“Hoy escuchamos que Tucumán es una provincia que ha reanimado su obra pública, que ha recuperado ese protagonismo y ese incentivo de avanzar por las obras que mucho tiempo las comunas esperaron, al igual que las municipalidades y su pueblo la desearon”, expresó.

“También tener una provincia con equilibrio fiscal nos permite atender las necesidades de los intendentes y comisionados”.

En esa línea, sostuvo: “estamos gobernando para todos y todas, sin distinción de diferencia personal en política. Y es por eso que estamos llegando a cada rincón de esta querida provincia”.

Mirada 2026–2027

Jaldo también dedicó un tramo a los próximos dos años: “Hoy no solo nos hemos reunido para despedir el año, sino también para ver cómo encaramos el año 2026 y 2027, años que van a ser duros”, comenzó.

“Si el gobierno nacional no acomoda la macroeconomía, mucho menos vamos a poder poner en orden la microeconomía. Es decir, el salario de la gente, las necesidades de la gente en áreas esenciales como salud, educación, seguridad, y acción social para aquellos que menos tienen y más necesitan”.

“Tengamos o no tengamos referente nacional, vamos a luchar en 2027 para que en Tucumán el gobierno siga siendo peronista”.

El ministro Monteros tomó la palabra y destacó el sentido del encuentro: “Nunca un gobernador nos reunió para brindarnos este agasajo. Tenemos un gran gobernador, un visionario de la política, que sorprende con sus decisiones institucionales y políticas”, afirmó. Además, sostuvo que “son hechos concretos que se viven en las comunas y en cada localidad”.

“Detrás de cada uno de ustedes hay militantes que recorren casa por casa, barrio por barrio, paraje por paraje, defendiendo el peronismo”.

Y enumeró un objetivo de gestión: continuar trabajando “por aquellos que no tienen casa, por aquellos que no tienen trabajo y por quienes no llegan a fin de mes”.

Por su parte, el intendente Serra agradeció la convocatoria y describió el año como complejo: la provincia atravesó “una situación difícil y compleja”, pero, según dijo, “Tucumán puso el pecho en un contexto complicado y, con sacrificio y esfuerzo, se pudo salir adelante”.

En ese marco, resaltó que el gobernador “conoce el Estado y sabe cómo transformar la realidad”.

A su turno, Fernández valoró el sentido del cara a cara institucional: “Estas reuniones son buenas porque nos permiten mirarnos a la cara y estar unidos”, sostuvo.

“Lo que viene lo vamos a sobrellevar todos juntos, con decisión y sin miedo”. También afirmó que “nadie está solo y juntos vamos a salir adelante”.

Finalmente, el delegado Paz agradeció la presencia del mandatario y apuntó al interior: “En mis gestiones nunca vivimos algo así. Hoy hacemos obras con orgullo y con recursos provinciales”, señaló.

“Quiero que sepa que los 93 delegados comunales vamos a acompañarlo en todas las decisiones que sean necesarias”.