Balance positivo de la Economía del Conocimiento

Un enuentro que tuvo por objetivo realizar un balance detallado del crecimiento que tuvo la Economía del Conocimiento en los últimos años, impulsado por el Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento(Ley 9629) se realizó en el despacho del Ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado. Estuvieron presentes la presidenta del Clúster Tecnológico Tucumán (CTT), María José Salomón; la subsecretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Carolina Marañón; y a distintos representantes de las firmas asociadas al CTT: Maximiliano Bravo (Xetro), Pablo Frias (Rolling Code), Julián Rojas(Filevel), Pablo Paez(One Page) y Daniel Riera (Griftin).Amado dijo que “gracias a ese marco legal, pasamos de 30 a 55 empresas registradas y de 3000 a más de 5500 empleos formales, proyectando para 2026 la incorporación de 20 nuevas firmas y la creación de 2000 puestos de trabajo de calidad”. Agregó que “destacamos también el impacto de las misiones comerciales realizadas en Barcelona, Madrid y Lisboa, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Unión Europea y el compromiso del embajador de Portugal en Argentina, Goncalo Teles Gomes . Estas instancias permitieron fortalecer el networking internacional, abrir oportunidades de vinculación para empresas tucumanas, integrarse a incubadoras tecnológicas y posicionar el talento local ante actores globales como Microsoft.”