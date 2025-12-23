Balance 2025: destacaron economía social, viviendas y servicios

En la antesala de Navidad y Año Nuevo, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un brindis de fin de año en el Salón Blanco junto a su gabinete.

En ese marco, distintas áreas del Estado provincial hicieron un repaso público de avances y líneas de trabajo que quedaron instaladas para 2026, con foco en economía social, vivienda, servicios públicos, proyección internacional y modernización administrativa.

El interventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), Regino Racedo, planteó que la lectura del año debe ubicarse en un escenario económico inestable, y apuntó al acompañamiento a entidades del sector.

En ese sentido, subrayó como eje de trabajo el sostén a cooperativas y mutuales: “Fue un año de mucho trabajo, en el que los tucumanos ratificaron la confianza en el Gobierno de la provincia y en el proyecto que conduce el Gobernador. Desde la economía social aportamos nuestro granito de arena, acompañando el esfuerzo de las entidades cooperativas y mutuales en un contexto con vaivenes económicos”.

Desde el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu), el interventor Hugo Cabral ubicó el balance en la reactivación de obras habitacionales y en el avance de programas en ejecución.

“En estos diez meses al frente del Instituto pudimos reactivar la obra pública, como nos pidió el Gobernador. Logramos la reactivación total de las obras de vivienda. Con el Procrear II estamos cumpliendo con el plan de trabajo, por lo que un sector que estará terminado en 2026”.

Por su parte, del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), el interventor Ricardo Ascárate hizo hincapié en la normalización de procesos y en el calendario de definiciones tarifarias.

“Pudimos normalizar procesos de las empresas que controla el ERSEPT. En enero realizaremos audiencias públicas para definir la nueva tarifa de los próximos cinco años y resolver los cuadros tarifarios, buscando que los aumentos estén por debajo de la inflación y defendiendo el bolsillo de la gente, como nos pidió el gobernador Jaldo”.

La secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila, describió un esquema de trabajo intersectorial con foco en mercados externos.

“Trabajamos de manera conjunta entre el sector público y el privado, con embajadas, organismos multilaterales y el sector empresarial. Articulamos con los ministerios de Economía y de Gobierno y Justicia en negociaciones arancelarias, fitosanitarias y de apertura de mercados, para que las exportaciones tucumanas mantengan su presencia en el mundo y puedan expandirse”.

Registro Civil: documentación en comunas y actas digitalizadas

Desde el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, su directora Carolina Bidegorri señaló avances de ampliación de servicios y modernización interna, con impacto directo en trámites.

“Fue un año muy positivo, en el que ampliamos servicios, llevamos documentación a las comunas e implementamos el proyecto de emisión de actas digitalizadas, que responde al pedido del Gobernador de facilitarle la vida a la gente”.

La interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), Helena Hurtado, enfocó el balance en una transformación institucional en curso, con continuidad prevista para 2026.

“Fue un período de mucho trabajo y desafíos, en el que iniciamos un proceso de modernización y cambio para estar más cerca del afiliado, poniendo al usuario en el centro de la gestión. Es un camino que continúa y esperamos consolidarlo en 2026 con el acompañamiento del Gobernador”.