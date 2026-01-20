Avanzan las actuaciones por el asesinato de Érika Antonella Álvarez

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, se reunió en Casa de Gobierno con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el subjefe de Policía, Roque Yñigo; y el director de Unidades Especiales, comisario general Fabio Ferreyra, para interiorizarse sobre los avances de la causa que investiga el asesinato de Érika Antonella Álvarez, hallada sin vida en un basural de Manantial Sur.

Según se informó, la investigación de la División Homicidios permitió detener en la localidad bonaerense de Pilar a un hombre de 51 años señalado como principal involucrado. Luego fue trasladado a Tucumán y quedó alojado en el penal de Benjamín Paz.

Lo que dijo Acevedo

Acevedo explicó el objetivo de la reunión y la confirmación oficial del procedimiento: “Nos hemos reunido con el Ministro de Seguridad y el subjefe de Policía, para ultimar los detalles y comunicar oficial y formalmente que el sospechoso que teníamos por la muerte acontecida en Manantial Sur ha sido aprehendido en Buenos Aires y ya fue trasladado a Tucumán”.

Sobre el operativo, añadió: “Después de librados los exhortos pertinentes, en un operativo conjunto de la Policía Federal en Buenos Aires y efectivos de la Policía de Tucumán lo trasladaron a la cárcel de Benjamín Paz”.

También señaló el seguimiento del gobernador durante el proceso: “Estuve en comunicación con el Gobernador, que siguió minuto a minuto los acontecimientos”.

Qué plantearon Seguridad y la Policía

El ministro Eugenio Agüero Gamboa valoró el trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, jueces y fuerzas federales, y lo presentó como un primer avance dentro de una investigación que continúa abierta. Indicó además que, si el expediente derivara en la detección de otros delitos vinculados, las pruebas serán puestas a disposición de la Justicia.

En esta línea, Yñigo remarcó que la prioridad es sostener una investigación prolija, con garantías constitucionales, y explicó que la Policía provincial trabaja como auxiliar del Ministerio Público Fiscal, aportando evidencias para que el fiscal avance según su línea investigativa. Agregó que, desde el inicio del hecho, distintas áreas operativas e investigativas se volcaron al esclarecimiento del caso.