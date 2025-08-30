Avance sostenido de la zafra tucumana

Transcurridos 142 días de campaña, se molieron 11.935.505 toneladas de caña bruta, lo que representa un incremento del 4% respecto al mismo período de 2024, según datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).
Producción de azúcar en Tucumán
La producción total de azúcar físico alcanzó 829.293 toneladas, compuesta por:
- Azúcar blanco común tipo A: 522.785 toneladas
- Azúcar crudo: 191.947 toneladas
- Azúcar orgánico: 16.645 toneladas
- Azúcar refinado: 97.916 toneladas
Producción de alcohol en Tucumán
La campaña de alcohol, con 10 destilerías en actividad, lleva 126 días y registra 188.935.363 litros de alcohol hidratado, lo que significa un crecimiento del 7% frente al 2024.Del total producido, se deshidrataron 103.024.144 litros para su conversión en bioetanol, equivalentes al 55% del volumen de alcohol hidratado.
Zafra en Salta y Jujuy
En estas provincias, los ingenios llevan 106 días de molienda, con un total de 4.205.312 toneladas de caña bruta procesada y un avance del 55% sobre las estimaciones de materia prima disponible.
La producción de azúcar físico alcanzó 274.072 toneladas, discriminadas en:
- Azúcar blanco: 47.217 toneladas
- Azúcar crudo: 68.836 toneladas
- Azúcar orgánico: 70.549 toneladas
- Azúcar refinado: 85.077 toneladas
En cuanto al alcohol, las 5 destilerías activas produjeron 101.467.123 litros de alcohol hidratado, de los cuales 84.886.494 litros (76%) fueron deshidratados para bioetanol.
Balance nacional
La zafra argentina acumula hasta la fecha un total de 16.140.817 toneladas de caña bruta molida, con una producción de 1.100.972 toneladas de azúcar físico y 300.402.486 litros de alcohol hidratado.